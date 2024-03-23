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Samsung Galaxy M55 Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

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Samsung, yeni bir akıllı telefon satın almak isteyenlerin ilk göz attığı markalardan birisi oluyor. Şirket ise hem uygun fiyatlı hem de amiral gemisi modeller bir yana bütçeye göre orta segment modelleri de tüketicilere sunuyor.

Yakın zamanda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy M55 de orta segment Android kataloğunda yer alacak. Merakla beklenen bu telefonun neler sunacağı ortaya çıktı. İşte iddia edilen Samsung Galaxy M55 özellikleri ve tasarımı…

Samsung Galaxy M55 özellikleri ve tasarımı

Kısa süre önce sızan bilgilere göre Samsung Galaxy M55 modeli, bir hayli ince olacak. Buna göre dünyanın en ince telefonu olabileceği söyleniyor. Performans tarafındaysa cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden güç alacak.

4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci; bir adet 2.4 GHz hızında ARM Cortex-A710 (Kryo), üç adet 2.36 GHz hızında ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8 GHz hızında ARM Cortex-A510 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik birimi ise Adreno 662.

Öte yandan cihazın bellek bakımından 8 GB ve 12 GB RAM'li versiyonları olacak. Depolama alanı tarafındaysa yalnızca 128 GB seçeneği olacağı biliniyor. Yani telefon için 8 GB RAM + 128 GB ve 12 GB RAM + 128 GB şeklinde iki seçenek olabilir.

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Akıllı telefon, 6.6 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen ekrana sahip olacak. Bununla birlikte 45W hızlı şarjdan beslenen 5,000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği söyleniyor.

Android 14 tabanlı One UI 6.1 üzerinde çalışan ve Android 18'e kadar güncelleme alması beklenen Samsung Galaxy M55, parmak izi okuyucusuna da sahip olacak. Son olarak modelin siyah ve gökyüzü mavisi renk seçenekleri ile raflarda yerini alacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Beklenen Samsung Galaxy M55 özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAçıklamaİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 1RAM8 GB / 12 GBDepolama128 GBİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı One UI 6.1 (4 yıl güncelleme sözü)Ekran Boyutu6.6 inçEkran ÇözünürlüğüFull HD+Ekran Yenileme Hızı120 HzBatarya Kapasitesi5,000mAhHızlı Şarj45W Super Fast Charging 2.0Renk SeçenekleriSiyah ve Gökyüzü MavisiParmak İzi OkuyucuVar

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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