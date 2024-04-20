Akıllı telefon kataloğunu genişleten Samsung, yakında Galaxy F55 adlı modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Geçen ay marka, bu cihaz üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Bugün ise kritik bir gelişme yaşandı. Öyle ki Samsung Galaxy F55 özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy F55 özellikleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy F55 ile ilgili son gelen bilgilere göre cihaz, 6.7 inç boyutunda Super AMOLED ekranla gelecek. Bu ekran, Full HD+ çözünürlüğe sahip olacak. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden güç alacak akıllı telefon, 8 GB RAM'e yer verecek.

50 Megapiksel ön kameraya yer verecek akıllı telefonun arka kasasında ise üçlü kurulum bulunacak. Bu kurulumsa 50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 2 Megapiksel makro kameralardan oluşacak.

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Android 14 tabanlı One UI 6.1 üzerinde çalışacak Samsung Galaxy F55, 45W hızlı şarjdan beslenen 5000mAh'lik bataryadan güç çekecek. Son olarak cihazın 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 bağlantıyı destekleyeceği de iddialar arasında.

Beklenen Samsung Galaxy F55 özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran6.7 inç – Super AMOLED Full HD+ çözünürlükİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 1RAM8 GBArka Kamera50 Megapiksel ana kamera 8 Megapiksel ultra geniş açı kamera 2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera50 MegapikselBağlantı5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2İşletim SistemiAndroid 14 tabanlı One UI 6.1Batarya5000mAh, 45W hızlı şarjDiğer ÖzelliklerEkran altı parmak izi tarayıcı

Samsung Galaxy F55 modelinin ne zaman tanıtılacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu noktada tahminler, önümüzdeki haftaları gösteriyor.