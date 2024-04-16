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Samsung, Galaxy AI Teknolojisini Hangi Modellere Sunacak?

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Teknoloji şirketleri, yüzünü yapay zekaya çevirmiş durumda. Samsung, Ocak ayında gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy AI teknolojisini de tanıttı. Teknoloji devi, bugün yaptığı paylaşımla hangi cihazlara sunulacağını açıkladı. İşte Galaxy AI alacak modeller…

Galaxy S22 serisi, Tab S8 tabletler ve dahası

Samsung, Galaxy S24 serisi ile birlikte Galaxy AI'yi tanıttı. Tanıtımın ardından yapay zeka ürünü oldukça ilgi gördü. Sonrasında merak edilen bir diğer konu da hangi modellerin Galaxy AI teknolojisini destekleyeceği oldu. Teknoloji devi, bu listeyi açıkladı.

Samsung, Galaxy AI teknolojisini S24 ailesiyle birlikte sunmuştu. Şirket, bir önceki Galaxy S23 serisinin de bu teknolojiye sahip olacağını belirtti. Bugün yapılan açıklamalara göre 2022 modelleri de yapay zeka ile donatılacak. Samsung, 2022 yılında çıkan amiral gemisi telefonların, katlanabilir cihazların ve tabletlerin Galaxy AI alacak modeller listesine girdiğini açıkladı.

Samsung Nisan 2024 güncellemesi daha fazla cihaza geliyor!

Galaxy AI alacak 2022'de çıkan modeller

Samsung Galaxy S22 5G

Samsung Galaxy S22+ 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy AI yapay zekasının sunduğu bazı önemli özellikler şu şekilde:

Mesajları ve belgeleri gerçek zamanlı olarak çevirme

Telefon görüşmelerini 13 farklı dil arasında çevirme

Göndermeden önce tonu ayarlamak için mesajları yeniden yazma

Yapay zeka kullanarak düzenlenmiş fotoğrafları doldurma

Ses transkripsiyonlarında konuşmacıları tanımlama

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Samsung Teknoloji Güncel Haberler

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