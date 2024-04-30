Samsung 2024 İlk Çeyrekte Karını Yüzde 932 Artırdı

İşlemci, yonga seti, ekran ve daha birçok mobil cihaz komponentinin üretimi konusunda dünya devleri ile yarışan Samsung 2024 yılında büyük bir başarı yakaladı. Markanın açıklanan faaliyet kar raporlarına göre şirket Mart ayının sonu itibariyle 2024 yılının ilk çeyreğinde karını yüzde 932 oranında arttırdığını bildirdi. Peki bu oran nakit çevrildiğinde tam olarak ne kadara denk geliyor? İşte Samsung Electronics ilk çeyrek kar oranı ve detayları…

Samsung ilk çeyrekte rekora koşuyor! Yüzde 932 oranında kar artışı!

Samsung Electronics geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada karlılık konusundaki hedeflerini açıkladı. Bilindiği üzere Nisan ayının son günlerini yaşıyoruz ve Ocak-Mart ayı dönemini kapsayan ilk çeyrek raporlarının da sunulması bekleniyor. Şirket geçen salı günü yaptığı açıklamasında faaliyet karının yüzde 931'lik bir artış yapmasını beklediğini bildirdi.

Bugün yayınlanan raporlara bakıldığında Samsung, 2023 yılının Mart ayına göre 2024 yılının Mart ayında gelirlerini yüzde 12,81 oranında arttırdığını belirtti. Devamında ise Ocak-Mart ayı sürecinde yani 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirlerin yüzde 932,8 oranında arttığını bildirdi.

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LSEG tarafından yapılan tahmin ve sonuçlara göre hazırlanan tablo ise şöyle:

Samsung Electronics'in ilk çeyrekte elde etmesi beklenen geliri 71,04 trilyon Kore wonu (yaklaşık 51 milyar dolar)

Samsung Elecetronics tarafından ilk çeyrekte elde edilen gelir 71,92 trilyon Kore wonu (yaklaşık 52,3 milyar dolar)

Faaliyet karı oranlarına geldiğimizdeyse Samsung Electronics, LSEG tarafından yapılan tahminlere göre 5,94 trilyon Kore wonu kar elde etmesi beklenirken firma 6,6 trilyon Kore wonu faaliyet karına sahip oldu.

Genel olarak firmanın elde ettiği gelire bakıldığında aslında pandemi dönemiyle birlikte yaşanan talep sorunlarının büyük oranda çözüldüğünü görebiliyoruz. Zira pandemi sürecinde teknoloji sektörüne olan talep oldukça azalmıştı. Bu da Samsung gibi büyük markaların kar oranlarında ciddi düşüşler görülmesine sebep olmuştu.

Peki siz Samsung Electronics ilk çeyrek kar oranı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…