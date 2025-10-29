Haberler

İsmihan Baysal: Yolcuyla sohbet edebilen yapay zeka destekli SAVVy, dünyada bir ilk

Sabiha Gökçen Havalimanı IT ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal, Haberler.com'da yayınlanan Kariyer 4.0 programında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Baysal, yapay zekanın havalimanındaki dönüşümünü ve yolcu deneyimine etkilerini anlattı.

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Kariyer 4.0 programına konuk olan Sabiha Gökçen Havalimanı IT ve Otomasyon Direktörü İsmihan Baysal, havalimanında kullanılan yapay zeka teknolojilerini anlattı. Baysal, yolcu deneyimini artırmaya yönelik projelerden geleceğin dijital dönüşümüne kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"YAPAY ZEKA İLE YOLCU KUYRUKLARINI İZLİYOR, İŞLEM SÜRELERİNİ ÖLÇÜYORUZ"

Baysal, operasyonların kusursuz ilerlemesi için teknolojinin etkin rol oynadığını belirterek, "Yolcu deneyimini maksimize etmek, operasyonların mükemmel işlemesini ve yolcunun güvenliğini sağlamak bizim için en önemli konulardır. Yapay zeka ile yolcu kuyruklarını seyrediyor ve her kişinin işlem süresini ölçüyoruz" dedi.

"SAVVy, DÜNYADA BİR İLK! YOLCUYLA SOHBET EDEN BİR ASİSTAN"

Baysal, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kullanılan yapay zeka destekli asistan hakkında bilgi verdi: "Yapay zeka destekli yolcularımıza hizmet veren asistanımız SAVVy var. SAVVy, yolcu süreçleri ve politikaları üzerine eğitildi. Yolcuyla tanıştırdığımızdan beri çağrıların yüzde 30'unu tek başına karşıladı. SAVVy, dünyadaki havalimanlarında bir ilk, sohbet ortamında sorularınızı sorabildiğiniz bir asistan."

""YAPAY ZEKANIN HİÇBİR ZAMAN LİDER OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Geleceğin teknolojik gelişmelerine de değinen Baysal, "Yapay zeka projelerinin önümüzdeki 5 yıl içinde katlanarak artacağını düşünüyorum. Görüntü işleme ve 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla robotların daha fazla görevi devralması bekleniyor. Ancak yapay zeka insanların işlerini kolaylaştıran bir araç, hiçbir zaman lider olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

