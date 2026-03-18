Rusya'da Telegram uygulaması yasaları ihlal etmekle suçlanıyor

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkenin en popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Telegram'ın yasaları ihlal etmeye devam ettiği açıklamasında bulundu.

Roskomnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yasaklanması gündeme gelen Telegram'a ilişkin değerlendirmeye yer verildi.

Telegram'ın Rus yasalarına aykırı hareket ettiğine işaret edilen açıklamada, "Roskomnadzor, Telegram mesajlaşma uygulamasının yönetim kadrosunun Rus mevzuatını ihlal ettiğini tespit etmeye devam etmektedir." ifadesi yer aldı.

Rusya'da ülkenin en popüler uygulamalarından Telegram'a erişimde zaman zaman sorunlar yaşanırken, Rus basınındaki haberlerde, uygulamaya yakın zamanda erişim engeli getirileceği iddia ediliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Telegram'da bulunan çok sayıda içeriğin, Rusya açısından tehdit yaratabileceğini söylemişti.

Devlet destekli Rossiyskaya Gazeta'da yer alan haberde, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'a yönelik soruşturma başlattığı belirtilmişti.