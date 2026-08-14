KBÜ'lü Öğrencilerin Çip Tasarımında TEKNOFEST Finali Hedefi

KBÜ'lü öğrencilerin geliştirdiği çip teknolojisinin; sensör, mikrofon, roket, uçak ve 5G sistemleri başta olmak üzere birçok ileri teknoloji alanında kullanılabilmesi hedefleniyor.

Karabük Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri, elektronik teknolojilerinin temel bileşenlerinden olan çiplerin tasarımına yönelik çalışmalarını TEKNOFEST platformunda sürdürüyor.

Beş yıldır çip tasarım yarışmalarına katılan KÜP-X ve KÜP-Y takımları, bu yıl analog tasarım kategorisinde iki ayrı projeyle yarışırken, değerlendirme aşamalarını başarıyla geçerek final sürecine ulaştı.

Çip tasarımında devrenin yalnızca işlevsel olarak geliştirilmesi değil, aynı zamanda fiziksel üretime uygun hale getirilmesi de önemli bir aşama olarak öne çıkıyor. Öğrenciler, yarışma kapsamında hazırladıkları devre tasarımlarını belirlenen teknik kriterlere göre geliştirirken, finale kalan ekipler tasarımlarını layout (serim) aşamasında çipin fiziksel üretimine uygun hale getiriyor.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve KÜP-Y Takım Kaptanı Sinan Bektaş, KÜP-X ve KÜP-Y'nin kardeş takımlar olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, iki takımın da analog tasarım kategorisinde yarıştığını söyledi. Bektaş, yarışma şartları gereği ana takım üyesi sayısının sınırlandırıldığını belirterek, "Bu nedenle iki ayrı takım olarak yarıştıklarını ancak çalışmalar sırasında birbirlerine destek olmaya devam ediyoruz. İki takımın da farklı özgün tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. Birbirimize yardımlaşaraktan iki farklı tasarımdaki özgün projeyle yarışıyoruz" dedi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Meryem Karakuş da bu yıl KÜP-X takımına katıldığını ve TEKNOFEST'in belirlediği şartname doğrultusunda devre tasarımlarını geliştirdiklerini anlattı. Finale kalan ekiplerin daha sonra layout aşamasına geçtiğini belirten Karakuş, bu süreçte tasarımın çip üretimine hazır hale getirildiğini söyledi.

KÜP-X takımının beş yıldır yarışmalara katıldığını ve daha önce iki kez mansiyon ödülü aldığını aktaran Karakuş, "Bu yılki hedefimiz derece elde etmek. Layout (serim) aşamasından da güzel bir seviyeye geldik. Umuyorum ve hedefliyoruz ki bu sene birincilik, ikincilik en büyük hedefimiz. Başaracağımızı düşünüyorum. Takımıma da güveniyorum" diye konuştu.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Mohamed el Moustapha Mohamed ise geliştirdikleri tasarımın Bandgap Referans Devresi (BGR) ve Analog Front-End (AFE) devresini içerdiğini belirtti. AFE'nin dış dünyadan gelen analog sinyalleri işleyerek sinyal kaybını telafi etme, güçlendirme ve filtreleme gibi işlemler gerçekleştirdiğini, ardından sinyali dijital sistemlerin işleyebileceği hale getirdiğini anlatan Mohamed, bu teknolojinin sensörlerden mikrofonlara, roketlerden uçaklara ve 5G sistemlerine kadar birçok alanda kullanılabileceğini ifade etti.

Üniversitede edinilen teorik bilgilerin gerçek projelerde uygulanmasının öğrencilerin mesleki gelişimi açısından önemli olduğunu vurgulayan Mohamed, TEKNOFEST'in bu anlamda kendilerine önemli bir deneyim kazandırdığını söyledi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Beyza Eren de KÜP-Y takımının daha önceki yıllardan gelen bir takım olduğunu ancak bu yıl yarışan üyelerin tamamının yeni olduğunu belirtti. KÜP-X ile kardeş takım olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Eren, yarışmanın ilk aşamasını 84 puanla, ardından DTR aşamasını da yine 84 puanla tamamladıklarını söyledi.

Takımın şu anda final çalışmalarının yürütüldüğü layout aşamasında olduğunu ve serim çalışmalarının sürdüğünü aktaran Eren, "KÜP-Y'nin geçmişte "En İyi Takım Ruhu" ödülünü kazanmış. Her yıl finale kalmak bizim için önemli bir motivasyon ama bu yıl yeni ödüller kazanarak takımın yeni üyelerine başarı sevincini yaşatmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

KÜP-X ve KÜP-Y takımları, layout çalışmalarını tamamlayarak TEKNOFEST Çip Tasarım Yarışması'nın finalinde Karabük Üniversitesini temsil etmeyi ve derece elde etmeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı