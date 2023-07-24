Roketsan, IDEF 2023'te sergilenecek yeni teknolojileri basınla paylaştı. Mobil Hava Savunma Sistemi 'BURÇ'un ilk kez tanıtıldığı toplantıda konuşan Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, '40'a kadar henüz açıklamadığımız ürünlerimiz var. Roketsan 2024 yılı içerisinde 35 yıllık kapasitesini en az ikiye katlamış olacak' dedi.

Roketsan, Mobil Hava Savunma Sistemi 'BURÇ'u ilk kez tanıttı

Roketsan, IDEF 2023'te sergilenecek yeni teknolojileri basınla paylaştı

İSTANBUL - Roketsan, IDEF 2023'te sergilenecek teknolojilerini basınla paylaştı. Mobil Hava Savunma Sistemi 'BURÇ'un ilk kez tanıtıldığı toplantıda konuşan Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, "40'a kadar henüz açıklamadığımız ürünlerimiz var. Roketsan 2024 yılı içerisinde 35 yıllık kapasitesini en az ikiye katlamış olacak" dedi.

Roketsan, 25 ile 28 Temmuz tarihlerinde TUYAP'ta gerçekleştirilecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı öncesi, fuarda sergileyeceği teknolojileri basınla paylaştı. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen basın toplantısında, mobil hava savunma sistemi 'BURÇ'u ilk kez tanıtırken, Roketsan'ın geliştirdiği diğer teknolojiler ile önümüzdeki yıllarda hedeflerinden de bahsedildi. Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit Roketsan'ın son yıllarda kapasitesini artırma yönünde çok ciddi bir atılım içerisinde olduğunu söyleyerek, 2024 yılı içerisinde 35 yıllık kapasitesini en az ikiye katlanacağını belirtti.

"2024 yılı içerisinde Roketsan 35 yıllık kapasitesini en az ikiye katlamış olacak"

Basın toplantısında konuşan Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, "Roketsan, belli seviyelere ulaştıktan sonra ürünlerini sergiliyor. Aşağı yukarı 40 kadar henüz açıklamadığımız ürünlerimiz var. Roketsan, son yıllarda kapasitesini artırma yönünde çok ciddi bir atılım içerisinde. İnşallah 2024 yılı içerisinde Roketsan 35 yıllık kapasitesini en az ikiye katlamış olacak. Böylelikle hem ülkemizin hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında herhangi bir dar boğazı olmayacak. 2022 yılı itibarıyla Roketsan cirosu yaklaşık 850 milyon dolarlara ulaşmış durumda. Roketsan'ın 4 bin 500'den fazla çalışanı var. Biz bunu her yerde gururla söylüyoruz. Roketsan, farklı şehirlerde yaklaşık 800 milyon Dolarlık bir altyapı harcaması yapıyor" dedi.

"Roketsan'ın kendi içinde sürdürmüş olduğu 40'a yakın AR-GE projesi var"

Roketsan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Murat İkinci ise, "2023 yılını ihracat ve yatırım yılı olarak değerlendiriyoruz. İhracatımızı ve üretim kapasitemizi artırmak için çok büyük bir gayret içindeyiz. Aynı zamanda Roketsan'ın kendi içinde sürdürmüş olduğu 40'a yakın AR-GE projesi var. Bunlardan hiçbiri basınla ya da kamuoyuyla açıklanmış projeler değil. Projelerin ilk üretim aşamasına geçmeden önceki prototipleri başarılı olduğunda biz bu projeleri halkımızla paylaşıyoruz. Bunlardan ilki BURÇ Yakın Hava Savunma Sistemi olacak. Sungur, makine top üzerinde yoğunlaşmış, özellikle günümüzde artan dron tehditlerine karşı hakaret eden birlikleri de koruyabilecek bir mobil savunma sistemi. İnşallah daha birçok uzun süre Roketsan'daki mühendislerimizle birlikte yürüyerek hem ülkemize hem de dost ve kardeş ülkelere hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

360 derece dönme kabiliyeti bulunuyor

Toplantıda, Mobil Hava Savunma Sistemi 'BURÇ'un teknik özellikleri anlatıldı. Muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli-sabit birlik ve tesislerin hava savunmasında kullanılmak üzere Roketsan'ın özkaynakları ile geliştirilen Mobil Hava Savunma Sistemi BURÇ'ta ana silah olarak 2 adet dörtlü pod üzerinde 8 adet SUNGUR Hava Savunma Füzesi kullanıldı. BURÇ, yardımcı silah olarak ise 20 milimetre 3 Namlulu Top Mühimmatı ile donatıldı. 4 adet AESA Yarı Küre Savunma Radarı'na sahip olan sistemde 360 derece kule dönme kabiliyeti ile tam çevresel bir güvenlik ağı sağlıyor. JREAP-C protokolü ile komuta kontrol ağlarıyla veri haberleşmesini sağlayabilmesinin yanı sıra Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi [HERİKKS-6] ara yüzü ve Dost-Düşman Tanıma [IFF] Teçhizatı ile entegre olabiliyor.

8 kilometre asgari ise 500 metre etkili menzile sahip

Sabit kanatlı uçak, döner kanatlı uçak ve insansız hava araçları karşı koruma sağlayan sistemin SUNGUR ile birlikte azami 8 kilometre asgari ise 500 metre etkili menzili ve 4 kilometre irtifaya kadar ulaşma kabiliyeti bulunuyor. Aynı anda birden fazla hedefi 360 derece açıyla tespit ve takip yeteneğine sahip sistemin, zorlu arazi koşullarında yüksek mobiliteye sahip olduğu açıklandı.