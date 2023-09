Rockstar Games, GTA Plus Aboneleri İçin Ücretsiz Oyun Dağıtımına Başlıyor

Rockstar Games, GTA Plus aboneleri için ücretsiz oyun dağıtımına başlıyor. GTA oyuncularına belli bir ücret karşılığında sunulan GTA+, artık oyun içi faydalarının yanı sıra oyunculara ücretsiz oyun desteği de sunacak. İşte GTA+'ın yeni ayrıcalıkları.

GTA Plus ile ücretsiz GTA oyunlarına ulaşın!

Rockstar Games geçtiğimiz yıl GTA+ adında yeni abonelik sistemini duyurmuştu. Ayılık 6 Dolar ücret karşılığında GTA+ abonesi olmanıza olanak sağlayan şirket, bu sayede GTA Online için bazı ayrıcalıklara sahip olmanızı sağlıyordu. Bunların içerisinde aylık oyun bakiyesine eklenen ücretsiz olarak verilen 500.000 Dolar, yeni kıyafetler, yeni mülkler ve yeni silahlar var.

Yaklaşık bir buçuk senedir bu gibi birçok farklı deneyime sahip olan GTA+ aboneleri, şimdi GTA oyunlarına ücretsiz ulaşma şansına sahip. Rockstar Games yaptığı açıklama ile GTA Plus üyeliğinizin bağlı olduğu konsola GTA: The Trilogy – The Definitive Edition'ı ekleyeceğini duyurdu. Normal şartlarda 60 Dolar fiyat etiketine sahip olan The Trilogy – The Definitive Edition artık GTA+ kullanıcıları için ücretsiz.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition ile yenilenen GTA 3, GTA San Andreas ve GTA Vice City oyunlarına sahip olan GTA Plus oyuncuları 2001-2002 yıllarına resmen geri dönüyor. Tabi bazı farklılıklarla.

GTA Plus şimdilik PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için kullanılabilir durumda. Bakalım GTA+ aboneleri bu yeni ücretsiz oyun dağıtımından memnun kalacak mı? Siz Rockstar Games'in yeni kampanyasını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.