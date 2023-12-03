Rockstar Games, GTA 6 Fragmanı Sızdırıldı!

Oyun dünyasının en büyük isimlerinden Rockstar Games, artık kült haline gelmiş Grand Theft Auto (GTA) serisi ile adeta özdeşleşmiş durumda. Şirket, geçtiğimiz haftalarda GTA 6 fragmanı yayınlayacağını açıklayarak oyunu duyurmuştu. Bugün oyun hakkında çok önemli bir sızıntı ortaya çıktı.

İşte GTA 6 fragmanı olduğu iddia edilen içerik!

Rockstar Games, bu ay 25. yılını kutluyor. Şirket, bu duruma özel olarak GTA 6 fragmanı paylaşacağını daha önceden belirtmişti. Bugün ise sosyal medyaya GTA 6 fragmanı olduğu iddia edilen bir içerik düştü. Bazı kaynaklara göre içerik, Rockstar'da çalışan bir kişinin oğlu tarafından yayıldı.

İşte oyunun fragmanı olduğu iddia edilen video;

DID GTA 6 TRAILER GOT LEAKED ????..!!#GTAVI #TrailerOutOnDec4 #GTA6LEAKS #leakedvideos #GTA6trailer #eSports #onlyfans #GamingNews pic.twitter.com/VL0brLLWKQ — Xtremos (@Xtremos01) December 2, 2023

Rockstar'da çalışan bi abimizin oğlu Tiktoktan birazcık GTA VI görüntüsü sızdırmış ?? pic.twitter.com/rF6AZRrrBj — Talha Aynacı ??? (@talhaaynaci) December 2, 2023

Öncelikle belirtmek gerekir ki içeriğin gerçekten GTA 6'ya ait olup olmadığı bilinmiyor. Öte yandan şirket, iki gün önce resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile oyunun ne zaman tanıtılacağını açıkladı. Buna göre GTA 6 tanıtım tarihi, 5 Aralık (Salı günü). Söz konusu yapım, Türkiye saatiyle 17.00'de oyuncuların karşısına çıkacak.

Rockstar Games, GTA 6 duyurusu ile akım başlattı! Galatasaray da katıldı…

Tanıtım tarihi için paylaşılan görsele baktığımızda oyunun Miami gibi bir yerde geçeceğine dair beklentiler oluşuyor. Zira daha önce ortaya çıkan bilgiler de bunu destekliyor. Yani yeni ve daha büyük bir Vice City ile karşılaşabiliriz. Tabii bunun aksi de olabilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.