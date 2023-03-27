Resident Evil 4 Remake için ücretsiz DLC geliyor! İşte tarihi

Geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren Resident Evil 4 için yeni bir DLC geliyor. Mercenaries modu yakın bir tarihte çıkış yapacak.

Geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren Resident Evil 4 Remake, oyuncular ve juriler tarafından çok sevildi. Orijinali 2005'e dayanan yapım, aksiyon-hayatta kalma türünün efsane oyunlarından olarak kabul ediliyor. Ayrıca oyunda ana hikayenin yanı sıra ücretsiz yeni bir ek paketin de yayınlanacağı açıklandı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Resident Evil 4 Mercenaries ek paketinin çıkış tarihi belli oldu!

Resident Evil oyunlarının klasiği olarak görülen Mercenaries ek paketi, çeşitli yöntemlerle size doğru gelen zombileri alt etmeye çalıştığınız bir içeriğe sahip. Tüm Resident Evil 4 sahiplerine ücretsiz olarak verilecek olan ek paket, 7 Nisan tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Şu anlık sadece Leon karakteri ile oynandığını bildiğimiz DLC'de başka karakterleri de kontrol edebiliriz.

Modda her aşama farklı düşman tipleriyle farklı ortamlarda geçecek. Daha önceki oyunlarda olduğu gibi moda erişebilmek için muhtemelen ana oyunu bir kez tamamlamak gerekecek. Mercenaries'te nasıl performans gösterdiğimize bağlı olarak bir sıralama kaydedilecek. Ayrıca Challenge moduna benzeyen ek pakette zamana karşı yarışacağız.

Amazon, Prime Gaming ile ücretsiz oyun vermeye devam ediyor!

Steam'de 887 TL gibi bir fiyat ile satılan Resident Evil 4 için Capcom, önümüzdeki günlerde PSVR 2 modu için çalışmalara başlayacağını söylemişti. Resident Evil'ın korku-hayatta kalma oyunu olduğunu düşünürsek VR modu hiç de fena bir fikir değil.

Resident Evil 4 Remake sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB VRAM

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Resident Evil 4 Mercenaries ek paketi başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.