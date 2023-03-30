Resident Evil 4 Remake'den bomba gibi başlangıç: Milyonlarca sattı!

Resident Evil 4 Remake için ilk satış rakamları paylaşıldı. Oyunun ilk iki günde kaç adet sattığı belli oldu.

2005 yılında piyasaya sürülen oyunun yenilenmiş hali olarak karşımıza çıkan Resident Evil 4 Remake, geçtiğimiz günlerde çıkış yaptı. Oyun, oyuncular tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Hatta Steam'de en çok satanlar listesine bile girdi. Bugün ise Resident Evil 4 Remake'in yapımcısı Capcorn Production Studio, oyunun kaç adet sattığını açıkladı.

Resident Evil 4 Remake, ilk iki günde 3 milyon kopya sattı!

Resident Evil 4 Remake, Raccoon City adındaki şehirde gerçekleşen biyolojik felaketten 6 yıl sonrasında geçiyor. Oyunda Ajan Leon S. Kennedy karakterini canlandırıyoruz ve amacımız, başkanın örgüt tarafından kaçırılan kızını kurtarmak.

Oyunun geliştiricisi Capcorn Studio, bugün resmi internet sitesi üzerinden yayınladıkları blog gönderisinde Resident Evil 4 Remake'in satış sayısını paylaştı. Şirket, oyunun dünya genelinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve PC platformlarında toplamda 3 milyondan fazla kopya sattığını açıkladı.

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Resident Evil 4 Remake'in fiyatı ve sistem gereksinimleri!

Resident Evil 4 Remake, 887,29 TL fiyat etiketiyle Steam'de PC için satışa sunuldu. Oyuna daha fazla içerik getiren bir üst versiyonu Deluxe Edition ise 1 bin 70 TL fiyatında.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500

Ekran kartı: AMD Radeon RX 560 (4 GB VRAM) / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB VRAM)

RAM: 8 GB

Depolama kapasitesi: 60 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 – 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700

Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070

RAM: 16 GB

Depolama kapasitesi: 60 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Resident Evil 4 Remake'i nasıl buluyorsunuz? Oyun, beklentilerinizi karşıladı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.