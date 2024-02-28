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Resident Evil 2 Mobil Portu İddiaları Ortaya Çıktı

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Resident Evil 2'nin mobil platforma geleceği iddiaları gündeme geldi. Sızdırılan görsellerde grafiksel düşürmeler görülüyor. Proje hala devam ediyor ancak resmi bir açıklama bekleniyor.

Günümüze kadar birçok Resident Evil oyununun mobil platforma geldiğini gördük. En yakın örneği de Resident Evil 4. Hem eskisi hem yenisi mobile geldi. Şimdi de Resident Evil 2 mobil portu geleceği iddia edildi.

Resident Evil 2 mobil portuna ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı

Görsellerde bazı grafiksel düşürmeler görülüyor. Bu da mobil portu için gerekli. Yani bir noktada Resident Evil 2 için bir telefon portu geliştirildiğine dair işaretler olduğu görünüyor.

Pics from a mobile port of Resident Evil 2 Remake by Netease.

byu/KekanKok inGamingLeaksAndRumours

Bilgi, Reddit üzerinde yayınlandı. Bir LinkedIn profili üzerinden konsept görüntüler ortaya çıktı. Bilgiler kesin değil, ancak bazı topluluk üyeleri, bunların Resident Evil 2 mobil portunun konsept görüntüleri olduğuna inanıyor. Diğerleri ise bu projenin NetEase'den Life-After için bir işbirliği konsepti olduğunu öne sürüyor.

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Her ne olursa olsun, LinkedIn'e göre proje hala devam ediyor, ancak muhtemelen iptal edildiği duyurulsa şaşırtıcı olmazdı. Yine de, henüz resmi bir açıklama gelmedi, bu yüzden Capcom'dan başka bir Resident Evil mobil portunun çıkıp çıkmayacağını onaylayacak haberleri bekliyoruz.

Capcom'un çalışmaları arasında birkaç Resident Evil oyununun olduğu söyleniyor. Bu nedenle, Resident Evil 5 gibi bir remake'in ve Resident Evil 9'un tanıtılacağına dair bir beklenti var.

Şu anda, Resident Evil 4 Remake serinin en son oyunu. Bu yeniden yapım da Capcom için bir başarıydı ve bu ay yeni bir sürümü piyasaya sürüldü. Resident Evil 2 de geçtiğimiz ay Xbox Game Pass abonelik servisine dahil edildiği için son zamanlarda gündemdeydi.

Xbox Game Pass'ten bahsetmişken, bu ay Xbox Game Pass'e Resident Evil 3 remake'inin de eklendiğini gördük. Dolayısıyla, şu anda Resident Evil 2'yi doğrudan mobilde oynayamıyor olsanız bile, Xbox Game Pass'e göz atabilirsiniz.

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Resident Evil 2 mobil platforma çıksa oynar mıydınız? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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