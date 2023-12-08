Renault markası ile artık Bursalı! İşte yeni Renault Duster

Yeni Duster ile ilgili birçok detay merak ediliyordu. Konuyla alakalı birçok sızıntı bilgi gündemdeyken en sonunda resmi tanıtım yapıldı. Yeni Duster artık hem Bursalı hem de Renault ailesinin bir mensubu olacak. İşte yeni Renault Duster ve detayları…

Renault Duster tanıtıldı! Bursa'da üretilecek!

Hatırlayacağınız üzere 2023 yılı Mart ayında bir haber paylaşmıştık. Haberimizde 2024 yılında üretilecek yeni Duster modellerinin Bursa Oyak Fabrikası'nda üretileceğini belirtmiştik. O dönem ortaya çıkan haber tazeydi ve güvenilir kaynaklar tarafından sızdırılmıştı. Fakat bugün gelen resmi açıklamayla birlikte durum kesinleşti. Yeni Duster Bursalı olacak ve yerlileşecek.

Konuyla ilgili olarak akıllarda bir nokta takılıyor: Renault Duster mı? Öncelikle Dacia markasının da Renault çatısı aldığında olduğunu belirterek başlayalım. Duster aslında Türkiye için ilk olarak Dacia markası altında satıldı ancak dünyadaki birçok ülkede Renault markası altında da satışı gerçekleştirildi. Artan SUV piyasası rekabetiyle birlikte marka başarılı Duster modelini Renault çatısı altına almayı tercih etti.

Bununla birlikte Oyak Fabrikasında Renault Clio ve Mitsubishi Colt ile birlikte üretilecek olan yeni Duster artık Renault markası adı altında satılacak. Açıklamada belirtilenlere göre yeni modelde tasarımın yanında off-road, dayanıklılık ve sağlamlık yönüyle de dikkat çekecek. 2024 yılında üretimine başlanacak olan modelin Türkiye'de satışlarına ise yılın ikinci yarısında başlanacak.

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Markanın hedeflediği diğer bir konu ise elektrikli otomobiller. Yeni Duster modeli sahip olacağı hibrit ünite ile birlikte markanın Megane E-Tech, Kangoo E-Tech gibi elektrikli modelleriyle birlikte 2027 yılına kadar marka satışlarının 3'te 1'inin hibrit ve elektrikli otomobillerden oluşmasını sağlayacak. Ayrıca bunlara ek olarak bir de platformlarda değişikliğe gidilecek.

Oyak Fabrikasına yapılacak 400 milyon dolarlık yeni yatırımla birlikte Renault'un modüler platformu da bu fabrikada yerini alacak. Yeni platformla birlikte daha fazla modelin üretiminin yapılabilmesi sağlanacak. Bunun yanında fabrikanın en üst düzey verimle kullanılması sağlanacak.

Peki siz yeni Duster hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…