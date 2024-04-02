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Renault Duster'ın ikiz kardeşi Nissan Duster ve detayları

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Markaların ortak platformlarda üretim yapmaları oldukça doğaldır. Bunun yanında bazı markalar ise birbirinin pazar paylarını düşürmeyecek şekilde anlaşmalar yapar ve aynı otomobilleri farklı isimler ile piyasa sürer. Renault, Dacia ve Nissan üçgeninde de aynı pazarlama metodu görülüyor. İşte Renault Duster'ın ikiz kardeşi Nissan Duster ve detayları…

Dacia Duster, Nissan logosuyla Nissan Duster adını alıyor!

Renault Grubu çeşitli büyüme ve strateji adımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda elektrikli otomobillere de yönelim yapan marka diğer modelleriyle birlikte atılımlar da yapıyor. Bildiğiniz gibi Dacia markasının elinde çok güçlü bir oyuncu var. Duster.

Bu güçlü model hem ekonomik olması hem de kullanıcı beklentilerinin tamamını karşılayabilmesi sayesinde birçok bölgede satış rekorları kırıyor. Bununla birlikte Renault Grubu model ailesindeki SUV genişletmesini odak noktaya aldı ve Duster modelini Türkiye'de Renault Duster olarak satışa sunacağını bildirdi.

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Geçtiğimiz aylarda üretimi Türkiye'ye kaydırılacağı açıklanan model yenilenen yüzü ile Renault Duster olarak satışa sunulacak. Rusya gibi farklı pazarlarda Duster modelini Renault logolarıyla gördük. Aynı kural artık Türkiye içinde geçerli oldu. Bununla birlikte ortaya birde Nissan Duster modeli çıktı. İlk gelen bilgilere göre Renault Grubu yeni Duster modelini Hindistan pazarı için hazırlıyor.

Nissan markası altında Hindistan bölgesinde satışa sunulacak model aslında Duster modelinin çok ufak değişimlere sahip olan versiyonu. 2025 yılında tanıtılacak yeni model ile birlikte Duster modeli Hindistan pazarında da yer almış olacak. Özellikle Hindistan gibi geri kalmış pazarlarda bazen marka ve ufak tasarım değişiklikleri yapmak oldukça faydalı olabilir.

Zira bu pazarlar, Avrupa'nın aksine markaların tam olarak hakimiyet kurabildiği alanlar değil. Bu sebeple Nissan gibi uzun süredir bölgede olan ve bu pazarlara özel otomobiller tasarlayan markalar ile satışın tercih edilmesi oldukça mantıklı bir karar oluyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Hindistan Türkiye Renault Nissan Dacia Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

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