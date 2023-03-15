Renault çalışanları hırsızlık gerekçesi ile tutuklandı!

Son birkaç yılda, tedarik zinciri sorunları otomotiv endüstrisini felç etmiş durumda. Birçok otomobil üreticisi üretimde gecikmelere yol açan kritik parça eksikliklerinden yakınıyor. Ancak ortaya çıkan son haberlere göre Renault farklı bir sorunla daha baş başa kalmış durumda.

Renault çalışanlarından üç kişi tutuklandı

Periodismo del Motor isimli İspanyol yayına göre Fransız otomobil üreticisinin İspanya'daki Valladolid üretim tesisinde büyük bir hırsızlık vakası yaşandı. Gelen bilgilere göre 1 yıldan uzun bir süredir devam eden hırsızlığın sonucu olarak markanın yüz binlerce euro zarar ettiği belirtiliyor.

Renault'un İspanya'daki fabrikasında yaşanan bu hırsızlık vakasında suçluların ise şirketin çalışanlarının olduğu ortaya çıktı. Gelen raporlarda Renault'un teslimattan sorumlu bir çalışanının, başka bir nakliye firmasının temsilcisi ile temas halinde olduğu belirtiliyor. Bu iki kişinin yanı sıra Renault'un diğer bir kaç çalışanının da hırsızlıkta rol aldığı gelen bilgiler arasında.

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Renault çalışanları ve dışarıdan bir nakliye firmasının ortaklaşa gerçekleştirdiği hırsızlıkların uzun bir süredir devam ettiği belirtiliyor. Bu hırsızlıkta Renault fabrikası çalışanlarının yer alması ise olayın tespitini bir hayli geciktirdiğini söyleyebiliriz.

Bu olay ise nakliye firmasının başkanı ve Renault'nun Güvenlik Başkanı'nın Valladolid fabrikasına gönderilen parçalarda bir sıkıntı yaşandığını tespit edip, şikayette bulunması ile açığa kavuşuyor. Yapılan araştırma üzerinde güvenlik kameraları incelenerek hırsızlık tespit ediliyor.

Güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntüler ile çalışanların açık bir şekilde parçaları çaldıkları görülüyor. Bu süreçte 3 zanlının yanı sıra onlara yardım ettikleri tespit edilen fabrikadan üç kişi daha tutuklanıyor. Soruşturma devam ederken, tutuklanma rakamlarının artabileceği gelen bilgiler arasında.

Nakliyat firması, son olarak Valladolid fabrikası tarafından teslim alınması planlanan ancak gizemli bir şekilde kaybolan katalizörlerle dolu üç konteynerin çalındığını bildirdi. Renault da 2021 yılında güvenlik kameraları tarafından tespit edilemeyen bir hırsızlık olayını açıklamıştı. Fransız üreticinin bu hırsızlıklar dolayısıyla yaklaşık olarak 600 bin euro kayba uğradığı ifade ediliyor.

Renault, hali hazırda yaşanan tedarik sıkıntılarının üzerine bir de bu hırsızlık olayı dolayısıyla üretim konusunda önemli sıkıntılar yaşamış gibi görünüyor. Peki siz Renault fabrikası çalışanları tarafından yapılan bu hırsızlık hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.