Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı

Rekabet Kurulu, müzik dinleme platformu Spotify hakkındarakiplerinin ve müzik içeriğine yönelik hak sahiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı yönündeki şikayetlerin ardından inceleme başlattı.

Dijital müzik sektörünün önde gelen isimlerden Spotify'a ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurulu, gelen şikayetlerin ve eleştirilerin ardından harekete geçirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Rekabet Kurulu, müzik dinleme platformu Spotify hakkında inceleme başlattığını açıkladı. Kurum'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rekabet Kurulu tarafından SPOTIFY hakkında, Türkiye'de uyguladığı stratejiler ve politikaların 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla inceleme başlatıldı. İnceleme süresince, SPOTIFY'ın, rakiplerinin ve müzik içeriğine yönelik hak sahiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı ve Spotify'da yer alan sanatçılar arasında platformda görünürlük gibi çeşitli yönlerden ayrımcılık yapıp yapmadığı incelenecek."