Redmi K70 ve K70 Pro'nun tüm özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. İnce çerçeveli ekran, yüksek yenileme hızı ve ilginç kapak tasarımı dikkat çekiyor.

Redmi K70 ve K70 Pro'nun Tüm Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

Lansmana sayılı günler kala Redmi K70 ailesinden art arda bilgiler geldi. Bugün tüm özellikleri ortaya çıkan Redmi K70 modellerinin, şimdi canlı görselleri karşımızda. İşte Redmi K70 ve K70 Pro'nun tüm özellikleri ve tasarım.

Redmi K70 kanlı canlı karşımızda!

Ortaya çıkan görseller Redmi K70 ailesinin tüm tasarımını ortaya döküyor. Ön tarafta oldukça ince çerçeveli bir ekran kullanan Redmi, K70 Pro için bu ekranda 120Hz yenileme hızı da sunacak. Ayrıca görsellere baktığımızda iki modelde de 16 GB RAM bellek bulunduğu bilgisi de gözden kaçmıyor.

Arka tarafa geçtiğimizde ilginç bir kapak tasarımı kullanan Redmi, bizce şık bir görüntü elde etmiş. Kasanın üst kısmını tamamen kamera grubu olarak ayıran şirket, bu alanda iki modelde de üç adet kameraya ve bir adet kamera görünümlü LED flaşa yer vermiş.

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Cihazların özelliklerine geçecek olursak Redmi K70 Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yonga setini kullanıyor. Bu işlemciyi 16 GB RAM bellek ile destekleyen şirket, cihazın ön tarafında 6,67 inç büyüklüğünde bir ekran yerleştirmiş. Ekranın hemen altında 16 Megapiksellik bir kamera taşıyan K70, arka tarafında 50 + 8 + 2 Megapiksel olarak şekillenen arka kamera grubuna sahip. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç seçenek sunan K70, Android 14 tabanlı HyperOS işletim sistemi ile çalışıyor.

K70 Pro'ya geldiğimizde ise bizleri Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti karşılıyor. Bu modelde 16 GB ve 24 GB olarak iki RAM seçeneği sunan Redmi, depolama tarafında 24 GB RAM için 1 TB, 16 GB RAM için 256 GB ve 512 GB depolama seçeneği sunuyor. Yine ön tarafta K70 ile aynı boyutlara sahip bir ekran taşıyan K70 Pro, arka tarafında 50 + 8 + 50 Megapiksellik kamera grubuna sahip.