Xiaomi'nin alt markası Redmi, orta segmente yeni bir model olan Redmi 13C'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Redmi 13C'nin özellikleri ve fiyatı Amazon'da listelendi. 6.74 inç boyutunda 90 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran, Helio G85 işlemci, 50 MP ana kamera gibi özelliklere sahip olan Redmi 13C'nin fiyatı ise 130 euro ile 150 euro arasında değişiyor.

Redmi 13C Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi'nin alt markası olarak faaliyet gösteren Redmi, önümüzdeki günlerde orta segment kataloğuna yeni bir model ekleyecek. Redmi 13C adlı bu modelin lansmanı için pek bir süre kalmadı. Geri sayım başlamışken Redmi 13C, ünlü e-ticaret sitesinde görüntülendi. İşte Redmi 13C özellikleri ve fiyatı…

Beklenen Redmi 13C özellikleri ve fiyatı

Redmi 13C modeli, kısa süre önce Amazon'da bir satıcı tarafından listelendi. Böylelikle akıllı telefonun özellikleri, tasarımı ve fiyatı gözler önüne serildi. Orta segment cihazın fiyatına geçmeden önce teknik özelliklerine bakalım.

İlgili sayfada yer alan bilgilere göre Redmi 13C modeli, 6.74 inç boyutunda 90 Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekranla gelecek. Bu ekran HD+ çözünürlüğünde olacak. Akabinde cihaz, MediaTek tarafından üretilen Helio G85 işlemcisinden güç alacak.

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Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka kasasında ise 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü + 2 Megapiksel makro lens şeklinde üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Android 13 tabanlı MIUI 14 üzerinde çalışacak Redmi 13C modeli, 18 W şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek. Akabinde parmak izi okuyucusuna da sahip olacakken bağlantı özellikleri ise 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS şeklinde.

ÖzellikDeğer Ekran6,74 inç LCDÇözünürlük720 x 1600 piksel (HD+)Yenileme Hızı90 Hz yenileme hızıİşlemciHelio G85RAM8 GB (+4 GB sanal)Depolama Alanı256 GB (microSD kart ile genişletilebilir)Pil5.000 mAh (18W hızlı şarj)Arka Kameralar50 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 MegapikselÖn Kamera8 Megapikselİşletim SistemiAndroid 13, MIUI 14GüvenlikYana bakan parmak izi tarayıcısıBağlantı4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, 3.5mm ses jakıBoyutlar168 x 78 x 8,09 mmAğırlık192 gram

E-ticaret sitesinde yer alan bilgilere göre Redmi 13C fiyatı şu şekilde olacak;

Redmi 13C 4 GB RAM + 128 GB: 130 euro

Redmi 13C 8 GB RAM + 256 GB: 150 euro

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.