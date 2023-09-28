Reddit, milyarlarca kullanıcısı ile en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından bir forum olarak görülen platform; oyundan sinemaya, mizahtan siyasete kadar pek çok topluluğa ev sahipliği yapıyor.

Reddit'in kullanıcı sayısı her geçen gün artarken platforma veda eden kişiler de olmuyor değil. Kullanıcılar, bazen çeşitli sebeplerden ötürü hesabını tamamen silmek isteyebiliyor. Peki Reddit hesap silme nasıl yapılır?

Reddit Hesap Silme Adımları

Reddit'te hesap silmenin oldukça basit bir işlem olduğunu söyleyelim. Zira bunun için yalnızca birkaç adımı takip etmeniz gerekiyor. Bizler de bunlardan bahsedeceğiz. O halde lafı çok uzatmadan Reddit hesap silme adımlarına geçelim.

Web (Masaüstü)

Reddit hesabınızı bilgisayarınızda web tarayıcısından silebilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Öncelikle buraya tıklayarak Reddit'te Hesap Ayarları sayfasına ulaşın. Daha öncesinde giriş yapmış olmanız gerektiğini belirtelim.

2. Adım: Sayfanın en altına kaydırın.

3. Adım: Ardından "Delete Account" butonuna tıklayarak hesabı devre dışı bırakma işlemlerine başlayın.

4. Adım: Hesap sahipliğinizi doğrulayabilmeniz için email adresinize gönderilen e-postadaki şifre sıfırlama bağlantısı üzerinden parolanızı değiştirin.

5. Adım: Hesabınıza tekrardan giriş yapın.

6. Adım: Buraya tıklayarak ya da sağ üstteki profil simgesinden "User Settings" butonuna tıklayarak Ayarlar sayfasına ulaşın.

7. Adım: Sayfanın en altındaki "Delete Account" botununa tıklayın.

8. Adım: Hesabınızı neden silmek istediğinizi yazabilirsiniz.

9. Adım: Hesabı silmek isteyen kişinin sahipliğini doğrulayabilmek için kullanıcı adı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor.

10. Adım: Hesabı silmek istediğinizi ve geri kurtarılamayacağını kabul ettikten sonra "Delete" butonuna tıklayarak hesap silme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Anca geldi: Reddit, yıllardır beklenen özelliğe kavuştu!

Mobil uygulama

Reddit hesabınızı mobil uygulamadan silebilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Reddit uygulamasına giriş yapın.

2. Adım: Sağ üstteki Profil simgesine dokunun.

3. Adım: Ardından "Settings" butonuna dokunun.

4. Adım: En aşağıya kaydırdıktan sorna "Support" bölümünden "Delete account" seçeneğine dokunun.

5. Adım: Hesap sahipliğinizi doğrulayabilmek için şifrenizi sıfırlamanız gerekiyor. Açılan parola sıfırlama sayfasında email adresinizi yazdıktan sonra şifre yenileme e-postası isteyin.

6. Adım: Email adresinize gönderilen e-postadaki şifre sıfırlama bağlantısı üzerinden parolanızı değiştirin.

7. Adım: Şifrenizi değiştirdikten sonra yine mobil uygulama üzerinden Ayarlar sayfasına ulaşın ve "Support" bölümünden "Delete account" seçeneğine dokunun.

8. Adım: Dilerseniz hesabınızı neden silmek istediğinizi yazabilirsiniz.

9. Adım: Hesabı silmek için sahipliği doğrulamak amacıyla kullanıcı adı ve şifrenizi yazmanız gerekiyor.

10. Adım: Hesabı silmek istediğinizi ve geri kurtarılamayacağını kabul ettikten sonra "Delete" butonuna tıklayarak hesap silme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Reddit hesabınızı neden silmek istiyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.