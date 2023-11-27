Red Dead Redemption 2 Steam'de Rekor Kırdı

Grand Theft Auto VI (GTA 6) tanıtımına az bir süre kala, oyuncu topluluğu Steam'de Red Dead Redemption 2'ye rekor kırdırdı. Red Dead Redemption 2, Steam'de anlık 77.335 aktif oyuncuya ulaştı ve tüm zamanların en yüksek oyuncu sayısını kaydetti. Oyunun popülaritesindeki artış, yapılan indirimlerle ilişkilendiriliyor.

Grand Theft Auto VI (GTA 6) tanıtımına az bir süre kala, oyuncu topluluğu Steam'de Red Dead Redemption 2'ye rekor kırdırdı. Önümüzdeki ay yayınlanması planlanan GTA 6 fragmanı için beklenti artarken, açık dünya vahşi batı temalı Red Dead Redemption 2, Steam'de bugüne kadarki en yüksek oyuncu sayısına ulaştı.

Red Dead Redemption 2, Steam'de anlık 77.335 aktif oyuncuya ulaştı

Red Dead Redemption 2, ilk yayınlandığında aldığı son derece olumlu eleştirilere rağmen, Rockstar Games'in muadili GTA 5'in kalıcı popülaritesine ulaşamadı. Ancak Steam Charts'tan alınan son veriler, oyuncu katılımında kayda değer bir canlanmaya işaret ediyor ve oyun, 77.335 oyuncuyla tüm zamanların en yüksek seviyesi kaydedildi. Bu rakam, aynı yılın Ocak ayında kaydedilen ve 70.787 oyuncuya ulaşan bir önceki zirveyi geride bırakıyor.

Steam oyuncu sayısının Rockstar'ın başlatıcısından veya Red Dead Redemption 2'nin Epic Games Store sürümünden gelen rakamları hesaba katmadığını da belirtelim. Sonuç olarak, veriler toplam PC oyuncusu sayısını tam olarak temsil etmeyebilir. Bununla birlikte, Steam oyuncu sayısındaki artış oyun için kayda değer bir gelişme.

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Oyuncu aktivitesindeki artış, Steam'de Red Dead Redemption 2'ye yapılan indirimle ilişkilendiriliyor. Normal sürüm şu anda %67 indirimle sunulurken, Ultimate Edition %70 fiyat indirimine sahip. Böylesine önemli fiyat indirimlerinin oyuncuları vahşi batının sürükleyici dünyasına geri çektiği ve oyuncu sayısındaki artışa katkıda bulunduğu aşikar.

Oyun camiası Aralık ayında fragmanı yayınlanacak olan GTA 6'nın tanıtımını sabırsızlıkla beklerken, Red Dead Redemption 2'ye olan ilginin artması Rockstar Games'in oyunlarının kalıcı cazibesinin bir kanıtı niteliğinde.

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GTA 6 fragmanının tam olarak ne zaman yayınlanacağı belirsizliğini korurken, spekülasyonlar merakla beklenen tanıtım için potansiyel bir platform olarak The Game Awards'ı işaret ediyor ve ünlü oyun geliştiricisinin hayranları için heyecan verici bir ay vaat ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.