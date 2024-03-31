Realme GT6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı
Akıllı telefon işindeki payını artırmak isteyen Realme, geçen sene vitrine çıkardığı GT5 modelinin halefi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Modelle ilgili şimdiye dek çok fazla rapor ortaya çıkmadı, ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira son gelen bilgiler akıllı telefonun lansman öncesi önemli bir eşiği aştığını gözler önüne seriyor. İşte Realme GT6 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!
Realme GT6 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi
Realme GT6, kısa süre önce FCC veri tabanında göründü. Liste, akıllı telefonun 5.500 mAh'lik bir pille geleceği dışında herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, tanıtımın ise çok yakında yapılacağına dair önemli bilgileri veriyor.
Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Realme GT6'da geçtiğimiz günlerde tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.
Android 15 alacak Realme modelleri!
Akıllı telefon kutudan Realme UI 5.0 ile Android 14 sürümlerini çalıştıracak. Bunun yanı sıra 162 x 75 x 8,6 mm ölçülerinde ve 199 gram ağırlığında olacak. Son olarak cihazın bataryasının, SuperVOOC teknolojisini kullanarak hızlı şarj olacağını belirtelim.
Tanıtım tarihine gelecek olursak, Realme GT5 modeli geçen yılın ağustos ayında tanıtıldı. Bunu göz önüne alarak yaklaşan modelin de benzer bir tanıtım takvimini benimsemesi kuvvetle muhtemel.
Realme GT5 teknik özellikleri ise şöyle;
İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2GPUAdreno 740RAM Belleği12 GB / 16 GB / 24 GBDepolama256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya5240 mAh, 150W hızlı şarj desteği / 4600 mAh, 240W Hızlı ŞarjEkran6,74 inç OLED, 1400 nit parlaklık, 144Hz yenileme hızıÖn Kamera16 MegapikselArka Kamera50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makroİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı Realme UI 4.0Diğer ÖzelliklerEkrana gömülü parmak izi sensörü, 5G, USB Type-C, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC