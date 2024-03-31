Realme GT6 Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Akıllı telefon işindeki payını artırmak isteyen Realme, geçen sene vitrine çıkardığı GT5 modelinin halefi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Modelle ilgili şimdiye dek çok fazla rapor ortaya çıkmadı, ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı. Zira son gelen bilgiler akıllı telefonun lansman öncesi önemli bir eşiği aştığını gözler önüne seriyor. İşte Realme GT6 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

Realme GT6 bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Realme GT6, kısa süre önce FCC veri tabanında göründü. Liste, akıllı telefonun 5.500 mAh'lik bir pille geleceği dışında herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, tanıtımın ise çok yakında yapılacağına dair önemli bilgileri veriyor.

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Realme GT6'da geçtiğimiz günlerde tanıtılan Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Android 15 alacak Realme modelleri!

Akıllı telefon kutudan Realme UI 5.0 ile Android 14 sürümlerini çalıştıracak. Bunun yanı sıra 162 x 75 x 8,6 mm ölçülerinde ve 199 gram ağırlığında olacak. Son olarak cihazın bataryasının, SuperVOOC teknolojisini kullanarak hızlı şarj olacağını belirtelim.

Tanıtım tarihine gelecek olursak, Realme GT5 modeli geçen yılın ağustos ayında tanıtıldı. Bunu göz önüne alarak yaklaşan modelin de benzer bir tanıtım takvimini benimsemesi kuvvetle muhtemel.

Realme GT5 teknik özellikleri ise şöyle;