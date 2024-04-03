Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına devam eden Realme'nin çok yakında vitrine çıkarmaya hazırlandığı GT Neo 6 SE modeli için geri sayım başladı. Cihazla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporların ortak noktası fiyat performans unsurlarına sahip olacağı yönünde. Bununla birlikte son gelen bilgilerse modelin batarya özellikleriyle ilgili önemli detayları gözler önüne seriyor. İşte Realme GT Neo 6 SE tasarımı, özellikleri ve tanıtım tarihi!

Realme GT Neo 6 SE tasarımı, özellikleri ve tanıtım tarihi

Yaklaşan Realme GT Neo 6 SE modeli RMX3852 model numarasıyla 3C veri tabanında ortaya çıktı. Liste telefonun 120W hızlarında şarj olacağını ortaya çıkarırken, batarya konusundaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

Realme GT Neo 6 SE modelinin tasarımı şirkete yakın kaynaklar tarafından sızdırıldı. Buna göre telefonun arka panelinde üçlü kamera kurulumu mevcut olacak. Önde ise sektör standartlarının üzerinde bir ekran gövde oranına sahip delikli bir panel bizleri karşılayacak.

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Ürünün ekran konusunda bir hayli iddialı olduğunu belirtelim. Zira telefonun BOE tarafından üretilen özel bir 8T LTPO OLED ekranla geleceğini söyleyelim. Bu panel, 1,5K çözünürlük sunacak ve 0,5 – 120 Hz uyarlanabilir tazeleme hızına sahip olacak. Dahası, ekran 6.000 nit tepe parlaklıkla gelse de global 1.600 nit parlaklığa sahip olacak.

Cihazda kullanılacak işlemci Snapdragon 7+ Gen 3 olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 2.8 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 1.9 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno 732 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Son olarak telefonun nisan ayında piyasaya sürüleceğini belirtelim.