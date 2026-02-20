Haberler

Ramazan'da siber tuzaklara dikkat! Duygu simsarları iş başında

Ramazan'da siber tuzaklara dikkat! Duygu simsarları iş başında Haber Videosunu İzle
Ramazan'da siber tuzaklara dikkat! Duygu simsarları iş başında
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

11 ayın sultanı Ramzan ayı geldi çattı. İftar ve sahur sofraları kurulmaya başlandı. Ancak uzmanlar duygu simsarlığı yapanlar için önemli uyarılarda bulundu. Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sahte SMS, sosyal medya mesajları ve klonlanmış internet siteleri üzerinden tuzak kurulduğunu belirterek özellikle iftar rezervasyonu, yardım kampanyası ve hediye çeki mesajlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

  • Siber dolandırıcılar Ramazan'da sahte iftar rezervasyonu mesajlarıyla kişisel verileri ele geçiriyor.
  • Dolandırıcılar ramazan yardımı ve hediye çeki vaadiyle popüler e-ticaret siteleri ile zincir marketlerin isimlerini kullanıyor.
  • Sahte e-Devlet siteleri üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreler ele geçiriliyor.

Ramazan ayını fırsata çeviren siber dolandırıcıların farklı yöntemler denediğini anlatan Prof. Dr. Kırık, kimi zaman sosyal medya üzerinden, kimi zaman da SMS yoluyla vatandaşlara ulaşıldığını ifade etti. "Bu manevi ayda vatandaşların duygularını sömürmeye başladılar. Özellikle sahte SMS'ler aracılığıyla insanlarımızı tuzağa düşürüyor, kişisel verilerini ve banka bilgilerini ele geçiriyorlar" dedi.

İFTAR REZERVASYONU MESAJLARI

En sık başvurulan yöntemlerden birinin sahte iftar rezervasyonu mesajları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kırık, vatandaşlara "iftar rezervasyonu" başlığıyla gönderilen mesajlarda detaylar için linke tıklamalarının istendiğini söyledi. Linke tıklayan kişilerin kimlik bilgilerini ve T.C. kimlik numaralarını girdiklerini belirten Kırık, ardından sahte bir e-Devlet arayüzüyle karşılaşıldığını ve bu şekilde tüm kişisel verilerin dolandırıcıların eline geçtiğini kaydetti.

ZİNCİR MARKETLERİN İSİMLERİ KULLANILIYOR

Dolandırıcıların bir diğer taktiğinin ise ramazan yardımı ve hediye çeki vaadi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kırık, popüler e-ticaret siteleri ile zincir marketlerin isimlerinin kullanıldığına dikkat çekti. Önce bir sosyal medya hesabının ele geçirildiğini, ardından bu hesap üzerinden "ramazana özel 5 bin lira hediye çeki kazandınız" mesajı gönderildiğini belirten Kırık, asıl amacın kişileri ücretli mobil servislere abone yapmak olduğunu söyledi. "Bu yöntemle hem paranızdan hem de kişisel verilerinizden oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK CİDDİ BİR RİSK"

Ramazana özel devlet desteği verildiği yönündeki mesajlara da itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kırık, arayüzü birebir kopyalanmış sahte e-Devlet siteleri üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifrelerin ele geçirildiğini belirtti. Bu bilgilerin daha sonra dolandırıcılık işlemlerinde kullanılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Kırık, "Bu çok ciddi bir risk" diyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Merve Yaz
Haberler.com
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu

Türkiye onu böyle tanımıştı! Yıllar içindeki kariyer değişimi inanılmaz
İsmail Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade: Parayı posta kutusuna bırakarak maddeyi temin ediyordum

Hacıoğlu'ndan çok konuşulacak ifade! Maddeyi böyle temin ediyormuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Nihat Kahveci dün gece gördükleri karşısında çıldırdı

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı

Metrodaki kalabalık ölüme götürdü! Evde uyudu, bir daha uyanamadı