Qualcomm Snapdragon X Elite İlk Dizüstü Bilgisayar İşlemcisini Tanıttı

Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticilerinden Qualcomm, Ekim 2023'te ilk dizüstü bilgisayar işlemcisi Snapdragon X Elite'i tanıtarak bu pazara da resmen giriş yaptı. ARM tabanlı bu işlemci, özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Son olarak Qualcomm Snapdragon X Elite, ikinci defa Geekbench performans testinde görüntülendi.

Qualcomm Snapdragon X Elite, Geekbench veri tabanında

Qualcomm Snapdragon X Elite, TSMC'nin 4 nanometre teknolojisi kullanılarak üretiliyor. Yarı iletken devi, ilk işlemcisinin Intel 13. nesil Core i7-1360P ve i7-1355U modellerine kıyasla iki kat daha fazla performans sunduğunu belirtiyor.

İşlemcinin temel saat hızı 3,8 GHz iken, çift çekirdek kullanıldığında 4,3 GHz'e kadar artabiliyor. Yapay zeka bakımından da gelişmiş bir yonga seti olan Snapdragon X Elite, Qualcomm'u en büyük işlemci üreticileri olan Apple, Intel ve AMD ile rekabete sokuyor. Son yapılan performans testi de bunu gösteriyor.

Qualcomm Snapdragon X Elite, LENOVO tarafından üretilen bir dizüstü bilgisayarda performans testine sokuldu. Cihaz "Dengeli" güç planında çalıştığı sırada yapılan tekli ve çoklu çekirdekli testlerde sırasıyla 2.427 ve 14.254 puan elde etti. Qualcomm'un ilk bilgisayar işlemcisi, geçtiğimiz haftalarda yapılan bir testte ise sırasıyla 1.628 ve 11.392 skor yapmıştı. Bu bağlamda o zamandan bu yana performansın önemli oranda arttığını söyleyebilmek mümkün.

Oyuncular buraya! Snapdragon X Elite oyun oynatacak mı?

Bu performans artışının arkasındaki nedenler bilinmiyor. Ancak işlemcinin dizüstü bilgisayar için daha da optimize edilmiş olabileceği veya test edilen cihazın geliştirilmiş bir soğutma sistemine sahip olabileceği yönünde tahminler mevcut.

Qualcomm Snapdragon X Elite, HP, Dell, LENOVO, Acer ve ASUS gibi dizüstü bilgisayar üreticilerinin modellerine güç verecek. Aktarılan bilgilere göre Snapdragon X Elite kullanan ilk bilgisayar ise Samsung tarafından yakın zamanda piyasaya sürülecek Galaxy Book 4 Edge modeli olacak.

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