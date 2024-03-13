Qualcomm ve MediaTek'in mobil işlemci pazarındaki rekabeti sürüyor. Son dönemlerde attıkları adımlar ile rekabeti daha da kızıştıran şirketler, yakında yeni amiral gemisi işlemcilerini duyuracak. Bu işlemciler, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ve MediaTek Dimensity 9400. Merakla beklenen bu iki yonga seti, performans testlerinde görüntülendi. Peki hangisi daha güçlü? İşte ayrıntılar…

Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400, AnTuTu ve Geekbench testinde!

Bilindiği üzere bir mobil işlemci, akıllı telefonun kalbi konumunda. Bu bağlamda bir cihazın işlemcisine bakarak hangi segmentte olduğu söylenebilir. Snapdragon 8 Gen 4 ve Dimensity 9400 de Android amiral gemisi modellerine güç verecek. Bu nedenle performansları merak ediliyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ve MediaTek Dimensity 9400, AnTuTu ve Geekbench performans testlerinde görüntülendi. AnTuTu tarafında MediaTek öne çıktı. Geekbench testinde ise tekli çekirdeklide Qualcomm, çoklu çekirdeklide MediaTek'in daha iyi performans gösterdiği ortaya çıktı.

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Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ve MediaTek Dimensity 9400 performans karşılaştırması şu şekilde;

BenchmarkQualcomm Snapdragon 8 Gen 4MediaTek Dimensity 9400 AnTuTu31 milyon 33 bin 570 puan34 milyon 49 bin 366 puanGeekbench (tekli çekirdek)2 bin 845 puan2 bin 776 puanGeekbench (çoklu çekirdek)10 bin 628 puan11 bin 739 puan

Daha önce sızan bilgilere göre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ve MediaTek Dimensity 9400, TSMC'nin 3 nm fabrikasyon sürecinden geçecek. İki yeni işlemci de seleflerine kıyasla daha yüksek performans sunacak. Ne zaman duyurulacakları ve ilk hangi akıllı telefonlara güç verecekleri ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

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