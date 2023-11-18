PUBG Stüdyosu Krafton, Sims Rakibi Bir Oyun Geliştiriyor

PUBG'nin arkasındaki stüdyo Krafton, yeni bir yaşam simülasyonu oyunu olan inZOI'yi tanıttı. Unreal Engine 5 üzerine inşa edilen oyun, gerçekçi grafikler ve farklı özelliklerle dikkat çekiyor.

En popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG'nin arkasındaki stüdyo Krafton, kendi yaşam simülasyonu oyununu geliştirerek yeni bir kategoriye giriyor. Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen uluslararası bir oyun etkinliği olan G-STAR 2023 sırasında tanıtım yapan Krafton, son teknoloji Unreal Engine 5 üzerine inşa edilmiş bir Sims rakibini sergiledi.

Unreal Engine 5'te geliştirilen inZOI, Sims'e rakip olmaya geliyor

6 dakikalık oynanış videosunda, gerçekçi grafiklerle karakterize edilen ve tipik PUBG tasarımından ayrılan görsel olarak etkileyici bir yaşam simülasyonu deneyimine bir bakış sunuluyor.

InZOI adlı oyun, The Sims serisini anımsatan tanıdık unsurlar sergilemekle birlikte, hiper-gerçekçi bir grafikle kendini farklılaştırıyor. Önizleme, karakter yaratma, ilişkiler, sanal ortamlar inşa etmek için Yapı Modu ve oyunculara karakterin programı, hava durumu ve hatta şehir ortamı üzerinde kontrol sağlayan bir Yönetmen Modu dahil olmak üzere oyunun çeşitli yönleriyle de göz dolduruyor oyun.

Özellikle, oyun aynı zamanda oyun içi resimlere filtre uygulama olanağı sunarak oyuncunun deneyiminin yaratıcı ve sürükleyici yönlerini geliştiriyor.

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InZOI, oyuncuları oyun içinde sanal tanrılar olarak konumlandırarak yaşam simülasyonu türüne benzersiz bir giriş yapacak. Oyuncular dünyayı kendi arzularına göre şekillendirme yetkisine sahip olup, çeşitli yaşam biçimlerinde sonsuz yeni hikayeler deneyimleme fırsatı sunuyor.

InZoi'nin resmi açıklaması oyuncuları hayallerini gerçekleştirmeye ve gerçeklik ile hayal gücü arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmaya davet ediyor. Oyun, oyuncuları yalnızca önceden tanımlanmış bir hayatı yaşamaya değil, kaderlerinin sorumluluğunu üstlenerek ve InZOI'nin geniş dünyasında kendi anlatılarını yaratarak kahramanlar olmaya teşvik ediyor.

Sims rakibi oyun ön siparişe açıldı!

Oyunun çıkış tarihi ile ilgili ayrıntılar şu anda mevcut olmasa da, Krafton'un InZOI ile yaşam simülasyonu türüne iddialı bir giriş yapacak olması, oyun topluluğundan dikkat ve ilgi topladı. The Sims 5'in ufukta belirmesiyle birlikte InZOI, yeni bir bakış açısı sunan ve potansiyel olarak yaşam simülasyonu oyunlarına yönelik beklentileri yeniden tanımlayan umut verici bir rakip olarak ortaya çıkıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.