Porsche'un Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Markus-Christian Eberl, Nazif Mehmet Yazıcı'nın Porsche Mühendislik Hizmetleri Kuzey Amerika'nın CEO'su olduğunu açıkladı. Yazıcı, pazara özel işlevler ve dijital hizmetler için araç ve yazılım geliştirmeye odaklanan Porsche Mühendislik Hizmetleri'nin Kuzey Amerika'daki varlığını güçlendirecek.

Otomobil dünyasının en köklü isimlerinden Porsche'un Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Markus-Christian Eberl, bugün önemli bir konuda açıklama yaptı. Buna göre Porsche Mühendislik Hizmetleri Kuzey Amerika'nın CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı oldu.

Nazif Mehmet Yazıcı kimdir?

Doğrulama, validasyon ve kalite güvencesi de dahil olmak üzere pazara özel işlevler ve dijital hizmetler için araç ve yazılım geliştirmeye odaklanan Porsche Mühendislik Hizmetleri Kuzey Amerika'nın yeni CEO'su N. Mehmet Yazıcı oldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Markus-Christian Eberl, konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi;

Mehmet Yazıcı'yı ABD'deki Porsche Mühendisliği bölümünün başına getirmekten mutluluk duyuyoruz. Uzmanlığı paha biçilemez ve müşterilerimize pazara özel, birinci sınıf teknoloji çözümleri sunmaya devam ederken, Porsche Engineering'in Kuzey Amerika'daki varlığını daha da güçlendireceği için onun için heyecan duyuyoruz.

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2007 yılında Satın Alınan Dış Parçalar bölümünde kalite mühendisi olarak katılarak Porsche kariyerine başlayan Yazıcı, 2010-2023 yılları arasında çeşitli liderlik görevlerinde bulundu. Yazıcı, son olarak Araç ve Analiz Direktörü olarak görev yaptı. Yazıcı kariyerine 2003 yılında DaimlerChrysler, AG.'de başladı. Yazıcı, Duisburg-Essen Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okudu ve ardından Duisburg-Essen Üniversitesi'nden Doktora derecesi aldı.