Popüler sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli

Güncelleme:
Canlı görüntülü sohbet imkanı sağlayan popüler sohbet uygulaması Azar'a Türkiye'den erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesine ilişkin kamuoyuna henüz bir bilgilendirme yapılmazken, uygulamanın kullanıcıları Türkiye genelinde platforma erişim sağlayamadıklarını bildiriyor.

Discord ve Roblox'un ardından Türkiye'de geniş bir kullanıcı sayısına sahip olan bir sohbet uygulamasına erişim yasağı getirildi.

Kullanıcılarına canlı görüntülü sohbet imkanı sunan Azar isimli uygulamaya erişim, mahkeme kararıyla resmi olarak engellendi. Karar, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararla, azarlive.com alan adına Türkiye'den erişim tamamen engellendi.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Kararın gerekçesine ilişkin kamuoyuna henüz bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak uygulamanın kullanıcıları, Türkiye genelinde platforma erişim sağlayamadıklarını bildiriyor.

GENİŞ BİR KULLANICI KİTLESİNE SAHİP

Genç kullanıcılar arasında görüntülü sohbet imkanı sunan Azar uygulamasının, Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu biliniyor.

