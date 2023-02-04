Popüler orta çağ oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu!

Oyun geliştiricileri, bazen tanıtım yapmak amacıyla kısa süreliğine ücretsiz oynama kampanyası yapabiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu herhangi bir ücret ödemeden deneyimleyebiliyorlar. Son olarak orta çağı konu alan For Honor, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

For Honor, kısa süreliğine ücretsiz oldu!

For Honor, Ubisoft tarafından geliştirilip, 2017 yılında yayınlandı. Oyundaki amaç, savaş meydanında mücadele ederek düşmanları geri ittirmek. Böylelikle bölgeler adım adım ele geçiriliyor ve bu mücadeleden zaferle çıkan taraf, savaşı kazanıyor. Öte yandan oyunun çevrimiçi olduğunu belirtelim. Yani rakipleriniz de gerçek oyuncular olacak.

Ubisoft, For Honor için kısa bir süreliğine ücretsiz oynama kampanyası başlattı. Buna Türkiye de dahil edildi. Oyunu 1 hafta boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Bunun için uygun platformlar şu şekilde;

Epic Games, 300 TL'lik oyunları bedava veriyor!

For Honor – PC (Epic Games)

For Honor – PC (Ubisoft Store)

For Honor – Xbox One (Xbox Store)

For Honor – Xbox Series X/S (Xbox Store)

For Honor – PlayStation 4 (PS Store)

For Honor – PlayStation 5 (PS Store)

For Honor'un ücretsiz sürümünü yukarıdaki platformlardan indirip, 9 Şubat saat 19.00'a kadar oynayabilirsiniz. Öte yandan, oyunu satın aldığınızda mevcut ilerlemenizden devam edebileceğinizi belirtmekte fayda var.

For Honor sistem gereksinimleri (PC)

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-4150 | AMD FX-4300 veya daha yükseği

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX950 / GTX1050 2 GB VRAM | AMD Radeon R9 270 / R9 370 / RX460 2 GB VRAM

RAM: 4 GB

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 9.0c

Tavsiye Edilen:

İşletim sistemi: Windows 10, Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-7500 | AMD Ryzen 5 1400 veya daha yükseği

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX1080 3 GB VRAM | AMD Radeon RX580 4 GB VRAM veya üst seviyesi

RAM: 8 GB

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 9.0c

Peki sizler For Honor'un kısa süreliğine ücretsiz olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Oynayacak mısınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.