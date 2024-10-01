Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

PMI Türkiye 30. Proje Yönetim Zirvesi: Geleceğin Proje Yönetimi ve Yapay Zeka Entegrasyonu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PMI Türkiye, 4-5 Ekim tarihlerinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde gerçekleştireceği 30. Proje Yönetim Zirvesi ile katılımcılarını ağırlamaya hazırlanıyor. "Project Challengers in New Era" temasıyla düzenlenecek zirvede, inovasyon, teknoloji entegrasyonu ve insan odaklı liderlik ana gündem maddeleri olacak.

İki gün sürecek zirvede, interaktif atölyeler aracılığıyla hem bireysel hem de ekip yönetim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Yapay zekanın proje yönetimine nasıl entegre edilebileceği ve insan-yapay zeka iş birliğiyle yüksek performanslı ekiplerin oluşturulmasının yolları ele alınacak.

Yurt içi ve yurt dışından, proje yönetimi, bankacılık, savunma sanayi, IT ve Blockchain gibi çeşitli sektörlerde deneyimli konuşmacılar, geleceğin projelerinde yapay zeka ile insan iş birliğinin önemine vurgu yapacak. Ayrıca, inşaat sektöründe proje yönetimine odaklanan PMI Construction Professional (PMI-CP) sertifikasının avantajları hakkında bilgi edinme ve bu sertifikaya sahip profesyonellerle tanışma fırsatı da sunulacak.

YAPAY ZEKA KONUŞULACAK

Zirve boyunca katılımcılar, yapay zekanın iş dünyasında yarattığı değişimlere uyum sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek için ihtiyaç duyulan stratejileri öğrenme fırsatı bulacak. Empati, duygusal yönetim ve etkili iletişim becerilerinin ön plana çıktığı yapay zeka çağında liderlik konuları da detaylıca ele alınacak.

Bu kapsamlı zirve, dijital dönüşüm ve yapay zeka destekli liderlik anlayışıyla, projelerini bir adım öteye taşımak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

4-5 Ekim'de Acıbadem Üniversitesi'nde gerçekleşecek "Project Challengers in New Era" temalı zirvede yer almak için https://pmi.org.tr/pmsummit2024/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bilet almak için: https://events.pmi.org.tr/

PMI Türkiye 30. Proje Yönetim Zirvesi: Geleceğin Proje Yönetimi ve Yapay Zeka Entegrasyonu
Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Teknoloji

Yapay Zeka Teknoloji Eğitim

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi
Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam kapıda

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });