Gelen son bilgiler, Sony'nin yeni nesil sanal gerçeklik konsolu PlayStation VR2 için PC desteği getirebileceğini gösteriyor. Bu yıl geleceği konuşulan yenilik, daha önce sadece PlayStation 5 ile uyumlu olan konsol için birçok şeyi değiştirebilir.

İlk VR konsolunun gayriresmi olarak PC uygulamalarını çalıştırdığı bilinse de, yeni nesil VR2'ye gelebilecek böylesine bir yenilik oyuncular tarafından oldukça olumlu karşılanmış durumda. Bu güncellemeyle birlikte, beklenen ilgiyi görmediği konuşulan konsol ikinci baharını yaşayabilir. İşte tüm detaylar…

PlayStation VR2, PC uyumluluğuna kavuşabilir!

Eğer uyumluluk çalışmaları başarılı olursa, PC'nin sınırsız uygulama imkanlarından faydalanacak olan sanal gerçeklik konsolu, birçok kişiyi yeniden cezbedebilir. Konsola gelme potansiyeli olan birçok oyun için de, oyun geliştiricilerinin şimdiden kolları sıvadığı söyleniyor. Devasa Steam kütüphanesini de düşündüğümüzde, bu gelişmeyle birlikte oyun sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir.

Önceki dönemde PC uyumluluğu hakkında oldukça katı olan Sony yönetimi, sanal gerçeklik konsolları hedeflenen satış başarısına ulaşamayınca, pazarlama stratejisini değiştirmiş gibi görünüyor. PlayStation VR2'yi kırmak için yapılan çalışmalar ise şimdiye kadar sonuç vermedi.

PlayStation Portal kırıldı!

Ters mühendislik aracılığıyla cihazı PC ile uyumlu hale getirmeye çalışan bir hacker grubu, uzun uğraşlarına rağmen başarılı olamamıştı. Gelecek resmi bir uyumluluğun ise geliştiricileri ne kadar serbest bırakacağı henüz bilinmiyor. Ancak tüm bu gelişmelerin, günün sonunda oyunseverlerin yararına olmasını umuyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony'nin stratejisi doğru mu? Sanal gerçeklik konsolları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.