PlayStation Türkiye'de büyümeye devam ediyor

Oyun konsollarının en popüleri olan PlayStation, beşinci versiyonuyla yükselen grafiğini sürdürüyor. Ürün ülkemizde de ilgi görmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, PlayStation Türkiye dağıtımcısı konusu netleşmişti. Bilkom, PlayStation ağını genişletmeye devam ediyor.,

Bilkom, Playstation tarafında 360 derece bir iletişim yapacak

Bilkom, yıllık değerlendirme basın toplantısında PlayStation politikalarıyla ilgili önemli detaylar paylaştı. Geçtiğimiz ay PlayStation Türkiye distribütörü olan şirket, konsolun 360 derece bir iletişime sahip olacağını belirtti. Bu da konsolun sadece kendisinin değil konsol, oyun, aksesuar, garanti ve servis desteğinin de olacağı anlamına geliyor.

PlayStation 5 Pro bu sene mi geliyor?

Öte yandan Bilkom, Mobil oyun konsolu PlayStation Portal'ın mart ayında Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı. Açıklamada modelin fiyatına da değinildi. Buna göre PlayStation Portal 11.999 TL'den satışa sunulacak.