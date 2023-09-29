PlayStation Plus Ekim 2023 Oyunları Belli Oldu

Sony tarafından sunulan ve yüzlerce oyunu bir araya getiren PlayStation Plus servisine Ekim 2023'te yeni yapımlar ekleniyor. Bu ay kütüphaneye dahil olacak oyunlar arasında The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 ve Weird West yer alıyor.

Sony tarafından sunulan ve yüzlerce oyunu bir araya getiren PlayStation Plus servisine yepyeni yapımlar eklenmeye devam ediyor. Hizmet kütüphanesi gittikçe büyüyorken önümüzdeki ay yeni dahil olacak yapımlar belli oldu. İşte PlayStation Plus kütüphanesine Ekim 2023'te eklenecek oyunlar…

PlayStation Plus – Ekim 2023 oyunları

PlayStation Plus servisi, AAA kalitede yapımların da dahil olduğu yüzlerce oyunu yalnızca aylık abonelik bedeli karşılığında PlayStation konsol oyuncularına sunuyor. Bu bağlamda, tek bir oyun fiyatına aylık abonelik satın alarak pek çok yapıma erişim sağlandığı için oldukça avantajlı olarak görülüyor. Bu nedenle servise yeni eklenecek oyunlar da oldukça merak ediliyor. Peki PlayStation Plus'a Ekim 2023'te dahil olacak yapımlar neler?

The Callisto Protocol

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation Plus'a eklenecek oyunlardan ilki, geçtiğimiz yıl çıkış yapan ve PlayStation Store'da 1.299 TL fiyat etiketine sahip The Callisto Protocol. Hayatta kalma türündeki yapım, oyuncuların büyük çoğunluğundan olumlu yorumlar almayı başardı.

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Farming Simulator 22

GIANTS Software tarafından geliştirilen Farming Simulator 22 ise PlayStation Plus kataloğuna eklenecek ikinci oyun olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu yapım, bir tarım simülasyonu. ABD ve Avrupa'nın kırsal kesimlerinde geçiyor.

Weird West

PlayStation Plus kütüphanesine önümüzdeki ay eklenecek üçüncü ve son oyun ise Weird West. Aksiyon rol yapma türündeki yapım, Vahşi Batı'dan biraz esinlenen Tuhaf Batı dünyasında geçiyor ve RPG sevenlerin mutlaka göz atması gereken oyunlardan birisi.

OyunFiyatı (PlayStation Store)Platform The Callisto Protocol1.299,00 TLPS 5 / PS 4Farming Simulator 22749,00 TLPS 5 / PS 4Weird West399,00 TLPS 5 / PS 4

Yukarıdaki tablodaki üç oyun, 3 Ekim'den itibaren PlayStation Plus aboneleri tarafından oynanabilecek.

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Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? PlayStation Plus kütüphanesine önümüzdeki ay yeni eklenecek oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.