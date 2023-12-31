PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital Türkiye'de Satışa Sunuldu
Sony'nin PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital modelleri Türkiye'de satışa çıktı. Vatan Bilgisayar'da satışa sunulan konsolların fiyatları ve teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi veriliyor.
Sony, geçtiğimiz aylarda PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital sürümlerini tanıttı. Daha sonra Avrupa'da satışa çıktı. Bugün ise Türkiye'de satışa sunuldu. Biz de PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital özellikleri ve Türkiye fiyatı gibi tüm detayları paylaşıyoruz.
PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital özellikleri ve Türkiye fiyatı!
Vatan Bilgisayar'da satışa sunulan konsolların fiyatları şu şekilde:
PlayStation 5 Slim: 29.999 TL
PlayStation 5 Slim Digital: 30.999 TL
PlayStation 5 Slim teknik özellikleri
ÖzelliklerPlayStation 5 SlimİşlemciAMD Zen 2, 8 çekirdek / 16 işlem birimi, 3.5GHzGPUAMD RDNA 2, 10.3 teraflops, 2.23GHzRAMGDDR6 16 GBDepolama1 TB SSDDisk OkuyucuUltra HD Blu-ray, 100GB/discGörüntü4K, 120HzPort1 x USB Type C, 2 x USB Type A, 1 x gigabit Ethernet, 1 x HDMIAğ ÖzellikleriGigabit Ethernet, Wi-Fi 6