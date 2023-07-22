Pandemi döneminde tanıtılan PlayStation 5, kısa sürede satış rekoru kırmayı başardı. Oyun konsolu pazarında rekabeti artırmayı planlayan Sony, PlayStation 5 Pro için çalışmalarını hızlandırdı. İşte PlayStation 5 pro teknik özellikleri ve tanıtım tarihi...

Pandemi döneminde tanıtılan PlayStation 5, kısa sürede satış rekoru kırmayı başardı. Oyun konsolu pazarında rekabeti artırmayı planlayan Sony, PlayStation 5 Pro için çalışmalarını hızlandırdı. İşte PlayStation 5 pro teknik özellikleri ve tanıtım tarihi…

Sony Playstation 5 Pro teknik özellikleri netleşiyor

Keytogaming tarafından sızdırılan bilgilere göre Sony, PlayStation 5 Pro için son aşamaya geçti. Yeni konsol, Sony'nin ürünleri için The Matrix serisinin kod adlarını kullanma geleneğine uygun olarak "Trinity" olarak adlandırıldı.

Geliştirme sürecine 2022 yılında başlanan PlayStation 5 Pro modelinin geliştirme kitleri, kasım ayında oyun stüdyolarına teslim edilecek. Yeni konsolun, AMD'nin terminolojisine göre büyük GPU çekirdeği kümelerini ifade eden 30 WGP (Çalışma Grubu İşlemcisi) içerdiği söyleniyor. Bu, PlayStation 5'te karşımıza çıkacak 60 Bilgi İşlem Birimi'ne eşdeğer olacak.

PlayStation 5 Pro geliyor! Çıkış tarihi sızdı

GPU belleğinin 18 Gbps'de çalıştığı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. PlayStation 5 ve XboX Series X modellerinin 14 Gbps değere sahip olduğunu belirtelim. Bellek kapasitesi veya veri yolu genişliği gibi bellek özellikleri hakkında henüz teknik detay bilinmiyor.

Yeni modelin 8K oyun ve yüksek kare hızlı 4K oyun destekleyeceği söylentiler arasında yer alıyor. AMD, FSR2'ye kıyasla iki kat daha fazla performans sağlaması beklenen FSR3 (FidelityFX Super Resolution 3) teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu ilerleme, oyun geliştiricileri için yeni olanaklar sunarak, daha fazla grafik doğruluğu eklemelerine ve ışın izleme gibi teknolojileri birleştirmelerine olanak sağlayabilir.

Analistler, yaklaşmakta olan PlayStation konsolunun işlemcisinin "Viola" kod adına sahip olduğunu iddia ediyor. Geçtiğimiz yıl PlayStation 5 Pro ile ilgili açıklama yapan TCL, Xbox ve PlayStation'ın bir sonraki sürümünün 60-120 FPS'de 8K içeriği desteklemesi ve Radeon RX 7700 XT ekran kartına eşdeğer performans sunması gerektiğini belirtti.

Yeni modelin Kasım 2024'te piyasaya sürüleceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca, yeni konsolun, işlemcinin yeteneklerini daha da artıran RDNA3 veya RDNA3.5 gibi daha yeni AMD RDNA mimarisini içereceği tahmin ediliyor.