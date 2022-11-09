Piyasayı sallayan iddia: ÖTV indirimi mi geliyor?

Bugün ortaya çıkan otomobil fiyatlarında ÖTV indirimi veya matrah güncellemesi yapılacağı yönündeki iddia sosyal medyanın ve haber sitelerinin gündemine bomba gibi düştü. Öyle ki ikinci el otomobil almak isteyen binlerce vatandaşın gözünde sıfır seçeneği belirdi. Peki gerçekte durum nasıl? Bir indirim veya güncelleme gelecek mi?

ÖTV indirimi mi matrah güncellemesi mi?

Kur değişimi, yüksek enflasyon, küresel çip ve tedarik krizi gibi birçok etken nedeniyle teknoloji fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu durumdan en çok etkilenen ülke Türkiye, sektör ise otomotiv oldu.

Bu nedenle otomobil alacak vatandaşlarda indirim beklentisi ortaya çıktı. Bunu sağlayabilmenin de iki yolu bulunuyor. İlk olarak yapılacak olası ÖTV indirimi fiyatlara direkt etki edebilir. İkinci olarak da matrah güncellemesi ile geçerliğini yitiren kademelerin yeniden faaliyete dönmesi fiyatları düşürebilir.

ÖTV olmasaydı araba fiyatları nasıl olurdu?

Tabii eğer bir müdahale yapılacaksa bu noktada matrah güncellemesinin tercih edileceğini varsaymak daha mantıklı olacaktır. Nedenini daha iyi anlayabilmek için aşağıda yer alan 12 Ocak 2022'de yürürlüğe giren matrah düzenlemesine bakabiliriz.

Motor silindir hacmi 1600 cc geçmeyenler

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşıp 150 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

ÖTV matrahı 150 bin TL'yi aşıp 175 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 60

ÖTV matrahı 175 bin TL'yi aşıp 200 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 70

Diğerleri – Yüzde 80

Motor silindir hacmi 1600 cc üzeri olan ve 2000 cc altında kalanlar

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 45

ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar – Yüzde 50

Diğerleri – Yüzde 80

Yukarıda yer alan tabloya baktığımızda daha net görebileceğimiz gibi, ülkemizde 200 bin TL altında baz fiyata sahip olan otomobil kalmadığı için tüm araçlar en yüksek seviye olan yüzde 80 ÖTV uygulamasına tabii oluyor.

Yani ÖTV indirimi yapmak kademelerde meydana gelen boşluğu doldurmayacaktır. Fakat matrah güncellemesi yapılması durumunda; Örneğin yüzde 50'lik dilimin 120 bin TL ila 150 bin TL aralığı yerine 400 bin TL ila 450 bin TL aralığına çekilmesi durumunda bu kademeler tekrar hayata dönecek ve fiyatlar düşecektir.

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