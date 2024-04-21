Pixel 9 Serisi Yapay Zeka Özellikleri Ortaya Çıktı

Yapay zeka özellikleri yavaş yavaş akıllı telefonlarda yerini almaya başladı. Samsung S24 serisi ile başlayan bu yeni trend, Pixel 9 serisi ile telefonlara entegre olacağa benziyor. Ortaya çıkan yeni bir sızıntıda bu anlamda Pixel 9 serisi ile gelecek yapay zeka özellikleri ortaya çıktı.

Pixel 9 serisi yapay zeka özellikleri kodlarda ortaya çıktı

Google, Pixel 9 serisi ve Android 15 ile belli yapay zeka özelliklerini Android'e entegre etmenin peşinde. Bu anlamda Pixel 8 serisi ve Samsung S24 gibi cihazlarda bazı bulut tabanlı yapay zeka özellikleri karşımıza çıkmaya başladı.

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre ise Pixel 9 serisinde bulut tabanlı değil cihaz üzerinde çalışan yapay zeka uygulamaları ile karşımıza çıkacak. X üzerinde paylaşım yapan bir Android uzmanı, Google'ın AI Core kodlarında önemli detaylar keşfetti. Ai Core uygulaması şu an için Pixel 8 Pro'da yer alıyor ve yapay zeka uygulamalarını ve özelliklerini arka planda güncelliyor. Yine AI Core uygulaması dışında Google Mesajlar uygulaması beta kodlarında da önemli detaylar ortaya çıktı.

Kodlarda yer alan bilgilere göre, yeni Pixel serisi yapay zeka özelliklerini entegre sunacak. Bildiğiniz gibi şu anda yapay zeka uygulamaları bulut üzerinden çalışıyor. Ancak hem PC tarafında da hem de akıllı telefon tarafında cihaz içi yapay zeka kullanımı muhtemelen 2025 yılında karşımıza çıkacak.

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Kodlarda yer alan bilgilerde metinden görsel oluşturma, metin özetleme, Ocr yani optik karakter tanıma gibi yapay zeka özellikleri yeni Pixel serisiyle karşımıza çıkacak. Yine Google Mesajlar beta kodlarında da mesajlar uygulaması üzerinde yapay zeka ile sohbet özelliği de karşımıza çıkacak. Bu kodları paylaşan X kullanıcısı ise bu hizmetlerin hepsinin Pixel 9 üzerinden sunulacağını iddia ediyor.

Google'ın cihaz içi yapay zeka özellikleri için nasıl bir donanım kullanacağı ise merak konusu. Yine tüm bu ortaya çıkan detaylara rağmen cihaz içi yapay zeka özellikleri muhtemelen bulut üzerinden de destek alacak. Peki siz akıllı telefonlar için yapay zeka özelliklerinin ortaya çıkmasını nasıl buluyorsunuz? Sizce Pixel 9 modelleri cihaz içi yapay zeka özellikleri ile gelecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.