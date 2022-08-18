Kablo karmaşasından kurtaran ve renkleriyle ilgi çeken Philips TAH8506 kablosuz kulaklık inceleme videosu ile karşınızdayız.

Pandemi döneminden sonra kişisel tercihler ve yaşama alanlarımızda farklılıklar aramaya başladık. Özellikle kablo karmaşasından kurtaran ve renkleriyle ilgi çeken Philips TAH8506 kablosuz kulaklık inceleme videosu ile karşınızdayız.

Philips TAH8506 kablosuz kulaklık inceleme!

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Bu hafif kablosuz kulaklıklar hem mükemmel görünür hem de duymak istediğiniz şeye odaklanmanızı sağlar. Gelişmiş gürültü önleme özelliği, çevrenizdeki istenmeyen sesleri filtreliyor.

Mükemmel şekilde ayarlanmış 40 mm sürücüler, şarkılarda ve podcast'lerde pek çok ayrıntı ve bas sunuyor. Kutusundan çıkan kabloyu kullanarak en sevdiğiniz akış hizmetlerinizde mevcut olan Yüksek Çözünürlüklü Ses dosyalarının keyfini çıkarabilirsiniz. Beraberinde gelen şık ve sert çanta ise kulaklığı güvende tutuyor.

Dokunmatik kontroller müziği ve aramaları kontrol etmenizi sağlıyor. Müziklerinize veya podcast'lerinize odaklanırken yanlışlıkla bir kontrolü etkinleştireceksiniz diye korkuyor musunuz? Uygulamayı kullanarak dokunmatik kontrolleri açıp kapatabilirsiniz.

Philips Headphones uygulaması, dinlediğiniz müziğin kontrolünü size veriyor. Uygulamayı ayrıca önceden ayarlanmış gürültü önleme modları arasında geçiş yapmak için de kullanabilirsiniz.

Gürültü engelleme özelliği kapalıyken 60 saate kadar şarkılarınızın, podcast'lerin ve daha fazlasının tadını çıkarabiliyorsunuz. Gürültü engelleme özelliği açıkken oynatma süresi 45 saate kadar. Kulaklık, tam 2 saatte tam şarj oluyor. Ekstra şarja ihtiyacınız varsa 15 dakikalık hızlı şarj ile ekstra 5 saatlik oynatma süresi elde edebilirsiniz.

Philips TAH8506 teknik özellikleri

Empedans: 32 Ohm

Hoparlör çapı: 40 mm

Hassasiyet: 105 dB (1K Hz)

Frekans aralığı: 7 – 40.000 Hz

Maksimum güç girişi: 30 mW

Yüksek Çözünürlüklü Ses: Evet

Sürücü tipi: Dinamik

Bluetooth: 5.0

Kapsama alanı: 10 metre maks.

Kulaklık soketi: 2.5 mm

ANC kapalı müzik oynatma: 60 saat

ANC açık müzik oynatma: 45 saat

Pil kapasitesi: 800 mAh

Şarj süresi: 2 saat / 15 dk'lık şarj ile 5 saat kullanım

Sesli asistan desteği: Siri ve Google Asistan

Ses kablosu: 2,5-3,5 mm stereo kablo

Şarj kablosu: USB-C