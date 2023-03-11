Sağlam ve hafif kablosuz kulak üstü kulaklıklar, aktif yaşam stilleri için üretilen Philips TAA4216BK kablosuz kulaklık inceleme sizlerle.

Sağlam ve hafif kablosuz kulak üstü kulaklıklar, aktif yaşam stilleri için üretilen Philips TAA4216BK, çıkarılabilir ve yıkanabilir kulak kapağı koruyucuları, ister koşu bandında ister sahilde rahat etmenizi sağlıyor. Philips TAA4216BK kablosuz kulaklık inceleme sizlerle.

Philips TAA4216BK kablosuz kulaklık inceleme!

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Tek şarjla 35 saatlik oynatma süresi sunan kablosuz kulak üstü kulaklık, hem antrenman yaparken hem de günlük rutininizde istediğiniz müziği kesintisiz sunuyor. 2 saatten kısa sürede tam şarj oluryor ayrıca 15 dakikalık şarj ile ekstra iki saatlik oynatma süresinin tadını çıkarabiliyorsunuz.

Yumuşak, nefes alabilir kulaklık başlığı yastık kılıfları, kolay temizlik için çıkarılabilir ve soğutucu jel ile dolu. IP55 derecesi sayesinde, kulaklıklarınız hem tozlu yollarda hem de şiddetli yağmurda aynı performansı gösteriyor. Mükemmel ayarlanmış 40 mm neodimyum sürücülerin sunduğu bas, müziği derin hissetmenizi sağlıyor. Arkası kapalı yapı mükemmel pasif gürültü yalıtımı sunuyor.

Philips TAA4216BK kablosuz kulaklık teknik özellikleri

Empedans: 32 Ohm

Hoparlör çapı: 40 mm

Hassasiyet: 118 dB (1K Hz)

Frekans aralığı: 20 – 20.000 Hz

Maksimum güç girişi: 30 mW

Sürücü tipi: Dinamik

Arama mikrofonu: 1 mikrofon

Bluetooth sürümü: 5,0

Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m

Kulaklık soketi: 3,5 mm

Mikrofon: Dahili mikrofon

Su geçirmezlik: IP55

Müzik çalma süresi: 35 saat

Konuşma süresi: 35 saat

Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)

Pil kapasitesi (Kulaklık): 350 mAh

Şarj süresi: 2 saat

Hızlı şarj süresi: 2 saatlik kullanım için 15 dakika

Pil sayısı: 1 adet

Pil ağırlığı (Toplam): 6,75 g

Şarj kablosu: USB-C kablosu, 500 mm