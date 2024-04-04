Üye Girişi
Haberler

PCI Express 7.0 için tarih verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Intel Corporation tarafından geliştirilen Çevre Birimi Bileşen Ara Bağlantısı standardı (PCI), neredeyse tüm masaüstü bilgisayarlarda bulunan endüstri standardı, yüksek hızlı bir veri yoludur. Grafik kartları, ses kartları, ağ kartları gibi birçok bileşende kullanılır. Uzun zamandır yeni sürümü beklenen PCI Express teknolojisinin 7.0 sürümü için tarih verildi.

PCI Express 7.0 2025'te geliyor

PCI Express 7.0 ilk olarak 2022'de tanıtıldı. Ancak üzerinde çalışılma süreci devam ediyordu. Spesifikasyonun 0.3 sürümü 2023'ün ortalarında piyasaya sürüldü ve şimdi PCI-SIG 0.5 sürümüne yükseldi. Tam sürümün ise 2025'te çıkması bekleniyor.

Bu iyi bir şey, tüketici pazarında hala PCIe 5.0'ın giderek daha fazla benimsendiği görülüyor ve bundan sonra odaklanılması gereken olarak PCIe 6.0 var. Her yeni sürüm bir öncekinin bant genişliğini iki katına çıkarıyor. PCIe 7.0 saniyede 128 giga aktarımı hedefliyor. Yapılandırmaya bağlı olarak bu, x16 bağlantısıyla 512 GB/sn veya x1 bağlantısıyla 32 GB/sn anlamına gelebilir.

Temel olarak, her yeni nesilde aynı hızı elde etmek için şerit sayısını yarıya indirebilir veya aynı sayıda şeritte hızı iki katına çıkarabilirsiniz. Nvidia RTX 4090 bile PCIe 4.0 yuvası kullanıyor. Aynı şey AMD Radeon RX 7900 XTX için de geçerli. Söylediğimiz gibi 5.0'a geçiş halen devam ediyor ve yeni nesil kartlarda bunu görme ihtimalimiz yüksek.

NVIDIA, dünyanın en iyi yapay zeka çipini tanıttı! İşte özellikleri

Bir PCIe 4.0 x16 bağlantısı yalnızca 64 GB/sn aktarım hızlarını yönetir; PCIe 7.0 ise bunu yalnızca 2 şeritle yapabilecek. Bu sayede veri aktarım hızlarında büyük bir sıçrama gerçekleşecek. Elbette tüketici ürünlerinde PCIe 7.0 donanımını görmemiz epey zaman alacak. Bu, büyük miktarlarda veri taşıması gereken uygulamalar için ilk olarak sunucularda görünecektir. PCI-SIG, yeni standardın 800G Ethernet, AI/Makine öğrenme cihazları, bulut sunucuları ve hatta kuantum bilgisayarlarda kullanılmasını bekliyor.

PCI Express 7.0'ın hedeflerini şunlar olarak sayabiliriz:

x16 yapılandırması aracılığıyla 128 GT/s ham bit hızı ve çift yönlü olarak 512 GB/s'ye kadar hız sunma.

PAM4 (4 seviyeli Darbe Genlik Modülasyonu) sinyalini kullanma

Kanal parametrelerine ve erişime odaklanma

Düşük gecikme süreli ve yüksek güvenilirliğe sahip hedefler sunma

Güç verimliliğini artırma

Önceki tüm PCIe teknolojisi nesilleriyle geriye dönük uyumluluğun sürdürülmesi.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Intel Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2024? Tekirdağ bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır? Bayram namazı saat kaçta 2024? Sinop bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Muğla bayram namazı saat kaçta 2024? Muğla bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Mardin bayram namazı saat kaçta 2024? Mardin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde ne okumalı, hangi sureler okunur 2024? Kadir Suresi Kadir Gecesi'nde kaç kere okunur? Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir Gecesinde nasıl dua edilir, hangi ibadetler yapılır? POMEM BAŞVURU 2024! 31. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Eğitim Merkezi başvuru şartları neler? Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta 2024? Maraş bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Siirt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bilecik bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title