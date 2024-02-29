Paranormal Activity Oyunu Geliyor
Korku filmi klasiklerinin oyun endüstrisindeki başarısı devam ediyor. Paranormal Activity de artık oyuna uyarlanıyor. Oyunun geliştiricisi Brian Clarke, heyecan verici bir hikaye ve korkunç bir sistemle oyunu güçlendireceğini belirtiyor. Oyunun 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Korku filmi klasiklerinin oyun endüstrisindeki başarısı, giderek daha fazla korku filmi serisinin oyunu uyarlaması olmasıyla sonuçlanıyor. Mesela Friday the 13th, Texas Chainsaw Massacre, Blair Witch Project gibi büyük korku klasikleri oyuna uyarlanmıştı. Paranormal Activity de artık bu furyaya katılıyor.
Paranormal Activity oyun uyarlaması geliyor
Variety'nin haberine göre Paranormal Activity de oyuna uyarlanıyor. Oyunu DarkStone Digital adı altındaki stüdyosuyla geliştirici Brian Clarke geliştiriyor. Clarke, 2022'de çıkan başarılı bağımsız korku oyunu The Mortuary Assistant'ın arkasındaki isimdi.
Yayıncılığı ise DreadXP üstleniyor ve oyunun 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Hem DreadXP hem de Paramount Global'e göre oyun, serinin güvenlik kamerasından izlediğimiz tarzını farklı yollarla oyuncularla buluşturmayı ve heyecan verici bir hikaye olacak.
Platformlar henüz doğrulanmasa da, oyunun birden fazla platformda mevcut olacağı ve "Haunt System" adlı The Mortuary Assistant oyununun gelişmiş bir versiyonunu kullanacağı belirtiliyor. Bu sistem, oyuncuların eylemlerine bağlı olarak karşılaşacakları korku türlerini ve yoğunluğunu dinamik olarak değiştirecek.
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Oyunun geliştiricisi Clarke, Paranormal Activity oyun uyarlamasını şöyle açıklıyor: "The Mortuary Assistant'ı korkutucu bulduysanız, oyun geliştirme sürecinde öğrendiklerimizi alıyor ve daha reaktif ve korkunç bir sistemle güçlendiriyoruz. Ağır olacak, haberiniz olsun."
Oyunun fragmanını yukarıda izleyebilirsiniz ancak fragmanda çok bir şey yok, daha çok duyuru niteliğinde. Paranormal Activity oyun uyarlaması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.