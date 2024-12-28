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Pamukkale Üniversitesi'nde Deprem Araştırmaları ve Eğitimler

Pamukkale Üniversitesi'nde Deprem Araştırmaları ve Eğitimler
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Pamukkale Üniversitesi Şemseddin Terzioğlu Deprem Bilimi ve Mühendisliği Laboratuvarı, zemin sağlığı izleme ve risk azaltma sistemleri üzerine kapsamlı deprem çalışmaları gerçekleştiriyor. Laboratuvar, sarsma makineleriyle deprem mühendisliği araştırmaları yaparak, üniversite ve başka kurumlara da hizmet veriyor.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Şemseddin Terzioğlu Deprem Bilimi ve Mühendisliği Laboratuvarı'nda zemin sağlığı izleme yöntemleri, raporlama, endüstri yapılarında risk azaltma sistemlerini geliştirme gibi çeşitli konularda deprem çalışmaları yürütülüyor.

Bünyesindeki 2 sarsma makinesiyle deprem mühendisliği araştırmaları ve yapı güvenliği konularında ileri düzeyde araştırma imkanı sunan laboratuvardan, afet tehlikesi ve risklerle ilgili araştırma yapan başka üniversite ve kurumlar da faydalanabiliyor.

PAÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, AA muhabirine sarsma makinelerinde yapılan model deneyleriyle depremin nelere yol açabileceğini gösterebildiklerini söyledi.

Laboratuvarda araştırmaların yanı sıra depremle ilgili eğitimler de düzenlediklerini aktaran Kumsar, depreme hazır olmanın önemini vurguladı.

Kumsar, Denizli'yi etkileyecek en aktif fayların Pamukkale, Honaz, Eskihisar, Laodikya fayları olduğunu kaydederek, Babadağ fayının ise uzun süredir deprem üretmediğini, ancak bunun aktif olmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Teknoloji
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