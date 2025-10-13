Haberler

Özgür Akarsu: Yapay zeka, yaşadığımız ve yaptığımız işleri kökten değiştirecek

Özgür Akarsu: Yapay zeka, yaşadığımız ve yaptığımız işleri kökten değiştirecek

Kariyer 4.0 programında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan KoçDigital Veri ve Yapay Zeka Direktörü Özgür Akarsu Özgür Akarsu, yapay zekanın iş gücü, insan davranışları ve gelecekteki etkileri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zekanın iş dünyası üzerindeki etkileri giderek artarken, KoçDigital Veri ve Yapay Zeka Direktörü Özgür Akarsu, Haberler.com ekranlarında katıldığı Kariyer 4.0 programında yapay zekanın dönüşüm gücünü, risklerini ve fırsatlarını anlattı.

"YAPAY ZEKA, YAŞADIĞIMIZ VE YAPTIĞIMIZ İŞLERİ KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK"

Akarsu, yapay zekanın insan hayatının her alanına nüfuz ettiğini vurgulayarak, "Yapay zeka, yaşadığımız ve yaptığımız işleri kökten değiştirecek" dedi. Teknolojinin sunduğu hız ve verimlilik artışına dikkat çeken Akarsu, bu dönüşümün iş yapma biçimlerini yeniden şekillendirdiğini söyledi.

"YAPAY ZEKANIN TÜM PROBLEMLERİ ÇÖZMESİNİ BEKLEMEK MANTIKLI DEĞİL"

Yapay zekanın her şeyi çözebilecek bir mucize olmadığını belirten Akarsu, "Yapay zekanın gelecek dünyadaki tüm problemleri çözmesini beklemek mantıklı değil" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu alanda dünya geneline göre kötü bir noktada olmadığını da ekledi.

"İŞ GÜCÜNÜN YÜZDE 30'U İŞSİZ KALMAYACAK"

Yapay zekanın işsizliği artıracağına yönelik kaygılara da yanıt veren Akarsu, "3-5 yıl içerisinde iş gücünün yüzde 30'u işsiz kalmayacak" diyerek paniğe gerek olmadığını vurguladı. Akarsu, teknolojinin hayatı kolaylaştırdığını ancak "alıştıkça bazı kaslarımızın zayıfladığını" da sözlerine ekledi.

