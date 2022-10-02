Overwatch 2 çıkış tarihi açıklandı! İlk oyundaki hesaplar kapanacak mı?

FPS oyunları dünyasına yeni katılan Overwatch 2 çıkış tarihi açıklandı! İlk oyundaki hesaplara ne olacağı da paylaşıldı.

Geçtiğimiz aylarda Overwatch 2 kapalı betanın açıldığı duyurulmuşken, şirket beraberinde çıkış tarihini de açıkladı. Ayrıca oyun içi oynanış görüntüleri de paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde oyuncularla buluşması bekleniyorken, Overwatch 1'deki hesaplara ne olacağı merak edilenler arasında. İşte ayrıntılar…

Overwatch 2 çıkış tarihi açıklandı!

Oyun dünyasına "Yeni bir çağın şafağı" sloganıyla savaşa katılan Overwatch 2, geçtiğimiz aylarda Blizzard tarafından duyurulmuştu. FPS oyuncularının merakla beklediği söz konusu oyun, çıkış tarihi ve yeni oynanış videosuyla odağı üstüne çekti. İşte tanıtım videosu:

Benzersiz bir FPS oyunu olduğu iddia edilen Overwatch 2, 24 Ekim'de oyuncularla buluşuyor. Ücretsiz olacağı belirtilen oyun, beraberinde birçok soruyu da getirdi. Oyuncular, eski hesaplarına ne olacağını düşünüyorken, şirket bununla ilgili bir açıklamada bulundu.

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Overwatch 1'deki hesaplara ne olacak?

Blizzard'ın paylaştığı bilgilere göre Overwatch 1 sunucuları tamamen kapatılacak ve hesaplar 2. oyuna aktarılacak. Haliyle ilk oyundaki hesaplarınızdan devam edebileceksiniz. Oyun içerisindeki kredilerinizi ise isteğe bağlı olarak ikinci hesapta kullanabilirsiniz. Ancak yalnızca bir kısmını kullanabileceksiniz.

Oyunun platformlarına bakacak olursak Windows, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo Switch üzerinden oynanabilir.

Overwatch 2'de oyuncuları neler bekliyor?

Şirketin sosyal medya hesaplarındaki paylaştığı bilgilere göre Overwatch 2 ile birçok yeni harita, mod, karakterler ve skillerini göreceğiz. Bununla beraber serinin ilk oyunundaki mekaniklerin geliştirildiği ve oyuncuların mükemmel bir karakter mekaniğine sahip olacağı da notlar arasında. Aksiyon dolu bir deneyim sunması beklenen oyunun beklentiye değeceği belirtiliyor.

Bunların yanı sıra, geçtiğimiz günlerde GeForce 516.94 sürümü yayınlanan sürücü, Overwatch'un can sıkan sorununu çözüyor. Maç başlatıldığı sırada oyunun donması üzere birçok oyuncunun şikayeti dikkate alındı ve problem nihayet çözüldü.

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Overwatch 2'nin oyuncuların tarafından oldukça sevileceği düşünülüyor. Birçok yeni mekanikle çıkış yapacak oyun, şimdiden büyük ilgi görüyor. Peki sizler Overwatch 2 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce beklentileri karşılayacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!