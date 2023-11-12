Oukitel WP30 Pro: Teknik Özellikler ve Fiyatı

Oukitel, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için WP30 Pro modelini küresel olarak piyasaya sürdü. Karbon fiber arka kasa, 6.78 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı, 108 MP ana kamera, 11.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan bu modelin fiyatı 339,99 dolar olarak belirlendi.

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için ürün yelpazesini sürekli olarak genişleten Oukitel, geçtiğimiz aylarda ana vatanı Çin'de tanıttığı WP30 Pro modelini küresel olarak piyasaya sürdü. Bu model, özellikleri ile gözlerin kendisine çevrilmesini sağladı. İşte Oukitel WP30 Pro teknik özellikleri ve fiyatı…

Oukitel WP30 Pro teknik özellikleri ve fiyatı

Karbon fiber bir arka kasaya sahip olan Oukitel WP30 Pro modeli, 6.78 inç boyutunda IPS LCD bir ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 2460 x 1080 piksel çözünürlüğünde. Ekran, 430 nit parlaklık sunuyorken, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Akıllı telefonun arka tarafında kullanıcının çeşitli özellikler ile daha fazla etkileşime geçebilmesi için bir ekran daha bulunuyor. Bu ekran ise 1.8 inç boyutunda ve 450 x 390 piksel çözünürlüğünde bir AMOLED.

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Performansı ile iddialı cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 8050 işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber 12 GB dahili + 12 GB sanal olmak üzere toplamda 24 GB RAM'e ve 512 GB depolama alanına sahip.

Gece görüşü kamerasına sahip!

Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ise üç tane kamera bulunuyor. Bunlar sırasıyla 108 Megapiksel ana kamera, 20 Megapiksel gece görüşü kamerası ve 5 Megapiksel makro kamera şeklinde.

Akıllı telefonunun en çarpıcı özelliklerinden biri de 120 W hızlı şarj ile beslenen 11.000 mAh kapasiteli dev bir bataryadan güç alması. Bu tür büyük kapasiteli bataryalara sahip modeller ile piyasada pek sık karşılaşılmıyor. Oukitel WP30 Pro'daki bu batarya, 15 dakika boyunca şarj edildiğinde yüzde 50 seviyesinde doldurulabiliyor.

Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışan akıllı telefonun bağlantı özellikleri ise 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC ve GPS şeklinde. Son olarak modelin parmak izi okuyucusuna sahip olduğunu ve IP68/IP69K sertifikalarına sahip olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu iki sertifika, cihazın ağır şartlar altında kullanılabileceği anlamına geliyor.

Oukitel WP30 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer Ekran: 6.78 inç – IPS LCD 120 Hz yenileme hızı 2460 x 1080 piksel çözünürlük 430 nit parlaklık 396 ppi Ekran-gövde oranı: Yüzde 85 Corning Gorilla Glass 5Arka Ekran: 1.8 inç – AMOLED 450 x 390 piksel çözünürlük 500 nit parlaklık 341 ppiİşlemci: MediaTek Dimensity 8050Arka Kameralar: – Ana kamera: 108 Megapiksel, f/1.9, 1/1.33¨, PDAF – Gece görüşü: 20 Megapiksel, 20 MP, f/2.0, 1/2.78¨, AF – Makro kamera: 5 Megapiksel, f/2.0, 1/5¨Ön Kamera: 32 Megapiksel f/2.2, 1/2.74¨RAM: 24 GB (12 GB + 12 GB)Depolama: 512 GBBatarya: 11.000 mAhŞarj Hızı: 120 W – 15 dakikada yüzde 50 şarjİşletim Sistemi: Android 13Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPSGirişler: USB Type-C 2.0Diğer: eSIM desteği Parmak izi okuyucusu IP68 ve IP69K sertifikası

Tüm bu özellikleri okuduktan sonra "peki bu modelin fiyatı ne kadar?" şeklinde bir soru sorduğunuzu duyar gibiyiz. 24 GB RAM'e ve 512 GB depolama alanına sahip Oukitel WP30 Pro modelinin fiyatı, 339,99 dolar olarak belirlendi.

Peki siz bu akıllı telefon hakkında neler düşünüyorsunuz? Özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.