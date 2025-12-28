Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Volkswagen, yaklaşık 50 yıllık Polo serisinde benzinli ve dizel dönemi kapatmaya hazırlanıyor. Markanın 2026'da tanıtacağı ID.Polo, küçük sınıfta tamamen elektrikli yeni dönemin ilk modeli olacak.

"İÇTEN YANMALI MODELLER EKONOMİK DEĞİL"

Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, Auto Motor und Sport'a yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin sıkılaşan emisyon kuralları nedeniyle uygun fiyatlı içten yanmalı modeller üretmenin ekonomik olmaktan çıktığını söyledi.

Schäfer, yeni bir benzinli Polo geliştirmenin maliyetleri artıracağını ve aracı erişilemez hale getirebileceğini belirtti.

BAHAR AYLARINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK

ID.Polo'nun 2026 baharında piyasaya sürülmesi ve yaklaşık 25 bin Euro başlangıç fiyatıyla markanın elektrikli giriş modeli olarak konumlandırılması hedefleniyor.