Oto sanayi ustası şok oldu: Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum

Güncelleme:
Bir oto sanayi ustası, bir aracın dizel partikül filtresini temizlerken yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Usta şaşkınlığını "Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum. Bu ne ya! Son 2-3 senede gördüğüm en kötü araç" sözleriyle ifade etti.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir oto sanayi ustası bir aracın dizel partikül filtresini temizlerken büyük şaşkınlık yaşadı.

"BU ARABA NASIL GİDİYOR HAYRET EDİYORUM"

Filtrenin tamamen dolu olduğunu belirten usta şaşkınlığını "Bu araç nasıl gidiyor hayret ediyorum. Bu ne ya! Son 2-3 senede gördüğüm en kötü araç" sözleriyle ifade etti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Teknoloji
