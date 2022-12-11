Orion uzay aracı Dünya'ya dönüyor! Nasıl izlenir?

Uzayda 25 günün ardından Orion uzay aracı, Ay görevinin ilk aşamasını tamamlamak üzere Dünya'ya dönüyor. O anlar canlı olarak yayınlanıyor.

Uzayda 25 günün ardından Orion, Ay görevinin ilk aşamasını tamamlamak üzere. Artemis 1 görevi, NASA uzay aracının Baja California kıyılarından 240 kilometre açığında bulunan Guadalupe Adası yakınlarında Pasifik Okyanusu'na inmesiyle sona erecek.

Orion uzay aracının inişi gözler önüne seriliyor

Ay'ın etrafında bir tur attıktan sonra Dünya'ya dönmeye hazırlanan Orion'un Türkiye saati ile 20.40 civarında suya inmesi planlanıyor. Saat 19.00'da başlayan NASA canlı yayını, Orion uzay aracının atmosfere girişini ve daha sonrasında ise yetkililerin kapsüle ulaşmasını gözler önüne serecek.

NASA, Orion uzay aracının inişi için bu noktayı özellikle seçtiği ifade ediliyor. Bu sayede iniş sırasında herhangi bir insana, uçağa ya da geminin zarar görmemesi sağlanacak. Uzay aracı atmosfere girmeden hemen öncen Orion ve Avrupa Hizmet Modülü ayrılacak.

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Uzay aracının belirlenmiş iniş alanına doğru bir şekilde ulaşmasını sağlamak için atmosfere giriş özel olarak ayarlanacak. Atmosferin üst kısmına yaklaşacak olan Orion, sonrasında tekrar atmosfere girecek. Atmosfere girdikten sonra Orion'un hızı 525 km/s hıza kadar düşecek. Daha sonra açılacak olan 11 paraşüt ile uzay aracının düşüş hızının 32 km/s'ye kadar düşmesi planlanıyor.

Başarısız girişimlerin ardından Artemis 1 görevi, 50 yılı aşkın bir süredir Ay'a yapılan ilk insanlı görevin habercisi olarak 15 Kasım'da başlatıldı. Uçuşu sırasında Ay yüzeyine yaklaşık 120 kilometre kadar yaklaşan Orion, daha sonrasında uydumuzun diğer tarafına geçerek önemli bilgileri bilim insanlarına aktardı.

Ay'ın yörüngesinde hareket ederek yakıt tüketimini de azaltan Orion aynı zamanda bazı sistemlerin test edilmesini de sağlamış oldu. Orion, seyahati sırasında birçok nefes kesici fotoğrafı da bizlerle paylaştı. 6 Aralık tarihinde Ay'ın yörüngesinden ayrılan Orion, sonunda Dünya'ya geri dönüyor.

Orion uzay aracının Dünya'ya dönüşü ile Ay görevinin ilk aşaması tamamlanmış olacak. Peki siz NASA'nın Ay görevi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.