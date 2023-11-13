Oppo Reno 11 ve 11 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için ürün yelpazesini genişletmeye devam eden Oppo, yakın zamanda yeni Reno 11 serisi ile sahne alacak. İşte beklenen Oppo Reno 11 ve 11 Pro özellikleri...

Akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için ürün yelpazesini genişletmeye devam eden Oppo, bu kapsamda yakın zamanda yeni Reno 11 serisi ile sahne alacak. Merakla beklenen akıllı telefonlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte beklenen Oppo Reno 11 ve 11 Pro özellikleri…

Oppo Reno 11 serisi özellikleri

Akıllı telefonlar ile ilgili önemli bilgiler paylaşılan ünlü tipster Digital Chat Station (DCS), Oppo Reno 11 serisinin bazı özelliklerini ortaya çıkardı. Bu, söz konusu modeller için beklentiyi bir hayli artırdı. İşte bilinenler…

Oppo Reno 11

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre Oppo Reno 11 modeli, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 8200 işlemcisinden güç alacak. Bununla beraber 67 W şarj ile beslenen 4.800 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek.

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32 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka kasasında ise üç tane kamera olacak. Bunlar sırasıyla Sony LYT600 ana kamera, IMX355 ultra geniş açılı kamera ve IMX709 telefoto kamera şeklinde. Bu kameraların çözünürlükleri bilinmiyor.

Oppo Reno 11 Pro

Gücünü Qualcomm'a ait Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden alacak olan Oppo Reno 11 Pro, 1,5K çözünürlüğe sahip 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen bir ekranla gelecek. Bu ekran, 2160Hz PWM karartma sunacak.

LPDDR5X tipinde RAM ve UFS 3.1 biçiminde depolamaya sahip olacak model, 80 W hızında şarjı destekleyen 4.700 mAh kapasitesinde bir bataryaya yer verecek. Ön tarafında 32 Megapiksellik bir özçekim kamerası bulunacak akıllı telefonun arka kasasında ise 50 Megapilksel ana kamera + IMX355 ultra geniş açılı kamera + IMX709 telefoto kamera şeklinde üçlü kurulum yer alacak.

ÖzellikReno 11Reno 11 Pro İşlemci: MediaTek Dimensity 8200Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1Ekran: –1,5K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 2160Hz PWM karartmaRAM: –LPDDR5XDepolama: –UFS 3.1Batarya Kapasitesi: 4800 mAh (67W şarj)4700 mAh (80W şarj)Ön Kamera: 32 Megapiksel32 MegapikselAna Kamera: Ana kamera: Sony LYT600 Ultra geniş açılı kamera: IMX355 Telefoto kamera: IMX709Ana kamera: 50 Megapiksel, OIS Ultra geniş açılı kamera: IMX355 Telefoto kamera: IMX709Ağırlık: 184 gram190 gramKalınlık: 7,59 mm – 7,66 mm8,19 mm – 8,26 mm

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oppo Reno 11 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.